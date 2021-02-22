وظائف شاغرة في "الهيئة العامة للنقل"

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للنقل توفر فرص وظيفية بمسميات مختلفة، حيث اشترطت في المتقدم على هذه الوظائف أن يحقق المؤهلات العلمية والخبرات المهنية اللازمة لشغل الوظيفة.
وتضمنت مسميات الوظائف كالتالي: " خبير نقل سككي، خبير قياس أداء السكك الحديدية، خبير معايير جودة النقل بالسكك الحديدية، أخصائي أنظمة سلامة نقل بالسكك الحديدية، خبير تحقيق ( فني ) في حوادث السكك الحديدية، مدير إدارة النقل الجديد، خبير لوجستيات
بالإضافة إلى " خبير تخطيط نقل، خبير اقتصادي، مدير عام علاقات المستثمرين والمستفيدين، مدير عام الرقابة، خبير نقل بالحافلات، خبير تفتيش بحري ( هندسة بحرية )، خبير تفتيش بحري ( كابتن ملاحة بحرية )، خبير تحقيق ( فني ) حوادث بحرية، مدير عام التخطيط والتميز المؤسسي، مدير إدارة التعاون الدولي، خبير تخطيط استراتيجي، مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق
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