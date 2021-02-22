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وظائف شاغرة في "الهيئة العامة للنقل"

Time منذ 16 دقيقة
Views 1350
وظائف شاغرة في "الهيئة العامة للنقل"

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للنقل توفر فرص وظيفية بمسميات مختلفة، حيث اشترطت في المتقدم على هذه الوظائف أن يحقق المؤهلات العلمية والخبرات المهنية اللازمة لشغل الوظيفة.

وتضمنت مسميات الوظائف كالتالي: " خبير نقل سككي، خبير قياس أداء السكك الحديدية، خبير معايير جودة النقل بالسكك الحديدية، أخصائي أنظمة سلامة نقل بالسكك الحديدية، خبير تحقيق ( فني ) في حوادث السكك الحديدية، مدير إدارة النقل الجديد، خبير لوجستيات

بالإضافة إلى " خبير تخطيط نقل، خبير اقتصادي، مدير عام علاقات المستثمرين والمستفيدين، مدير عام الرقابة، خبير نقل بالحافلات، خبير تفتيش بحري ( هندسة بحرية )، خبير تفتيش بحري ( كابتن ملاحة بحرية )، خبير تحقيق ( فني ) حوادث بحرية، مدير عام التخطيط والتميز المؤسسي، مدير إدارة التعاون الدولي، خبير تخطيط استراتيجي، مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق

للتقديم من هنـــــــــــا .

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وظائف
الهيئة العامة للنقل

أحدث التعليقات

داش
500 ملياار ماتتوقع انك بالغت شوي
الحميضي بو عمار
هذا أقل من المفروض الحمد لله أننا في ممكلة الأمن والأمان والعدل والانصاف
الحميضي بو عمار
كلامك في متمه ✌🏼👍🏼
الحميضي بو عمار
حكيييم ي شيييخ حكككييم يرحم والديك حكيييم
النشمي
مبروك بس وش الغريب ماعاد عدكم اخبار

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