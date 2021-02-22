الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫المملكة يزيد على 500 مليار ريال

Time منذ 26 دقيقة
Views 1470
Comment 1
بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫المملكة يزيد على 500 مليار ريال

الرياض (صدى):
أوضح مستشار قانوني، آفة وسرطان لأي اقتصاد في العالم، مؤكدًا أن النظام الجديد للتستر الذي من المنتظر أن يُفعَّل من يوم غد تصل فيه العقوبات لـ 5 ملايين غرامة، و5 سنوات سجنًا.

وقال المستشار القانوني لـ"الراصد" إن حجم التستر التجاري في ‫المملكة في آخر سنتين يزيد على 500 مليار ريال.

وأضاف : ماذا لو كان مردود هذه المبالغ على الوطن والمواطن؟، مضيفًا أن كثيرًا من إعلانات المشاهير مخالفة.

وأشار إلى أن التستر التجاري انتقل من البقالات ومحطات البنزين وغيرها إلى العالم الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي.

Time واتساب
التستر التجاري

أحدث التعليقات

داش
500 ملياار ماتتوقع انك بالغت شوي
الحميضي بو عمار
هذا أقل من المفروض الحمد لله أننا في ممكلة الأمن والأمان والعدل والانصاف
الحميضي بو عمار
كلامك في متمه ✌🏼👍🏼
الحميضي بو عمار
حكيييم ي شيييخ حكككييم يرحم والديك حكيييم
النشمي
مبروك بس وش الغريب ماعاد عدكم اخبار

أخر الأخبار

وظائف شاغرة في "الهيئة العامة للنقل"
وظائف شاغرة في "الهيئة العامة للنقل"
Time منذ 16 دقيقة Views 1348
خطوات تمكنك من استعادة خدمة الكهرباء بعد سداد الفاتورة
خطوات تمكنك من استعادة خدمة الكهرباء بعد سداد الفاتورة
Time منذ 21 دقيقة Views 1407
بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫المملكة يزيد على 500 مليار ريال
بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫المملكة يزيد على 500 مليار ريال
Time منذ 26 دقيقة Views 1470
شاب يطعن خطيبته بعدما اكتشف علاقتها بشخص آخر
شاب يطعن خطيبته بعدما اكتشف علاقتها بشخص آخر
Time منذ 31 دقيقة Views 700
شركة الكفاح القابضة تعلن عن وظائف شاغرة
شركة الكفاح القابضة تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 36 دقيقة Views 1548
بالصور.. سيدة تختطف صديق ابنتها وتتزوجه وتنجب منه
بالصور.. سيدة تختطف صديق ابنتها وتتزوجه وتنجب منه
Time منذ 41 دقيقة Views 940
صورة نادرة للملك فهد من حفل تخرج دفعة من طلبة كلية قوى الأمن الداخلي
صورة نادرة للملك فهد من حفل تخرج دفعة من طلبة كلية قوى الأمن الداخلي
Time منذ 46 دقيقة Views 1722
بيوت الطين القديمة وبساطة الحياة في نجد
بيوت الطين القديمة وبساطة الحياة في نجد
Time منذ 51 دقيقة Views 822
بالفيديو..ردة فعل أحمد زاهر عن تمثيل ابنتيه مشاهد ساخنة
بالفيديو..ردة فعل أحمد زاهر عن تمثيل ابنتيه مشاهد ساخنة
Time منذ ساعة Views 931
الحصيني: أجواء باردة على معظم المناطق باستثناء 3
الحصيني: أجواء باردة على معظم المناطق باستثناء 3
Time منذ ساعة Views 2079