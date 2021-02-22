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بيوت الطين القديمة وبساطة الحياة في نجد
منذ 51 دقيقة
819
(صدى):
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أحدث التعليقات
داش
500 ملياار ماتتوقع انك بالغت شوي
الحميضي بو عمار
هذا أقل من المفروض الحمد لله أننا في ممكلة الأمن والأمان والعدل والانصاف
الحميضي بو عمار
كلامك في متمه ✌🏼👍🏼
الحميضي بو عمار
حكيييم ي شيييخ حكككييم يرحم والديك حكيييم
النشمي
مبروك بس وش الغريب ماعاد عدكم اخبار
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