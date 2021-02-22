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الكشف عن جهاز سري يجند النساء والأطفال لقتل المدنيين بمأرب

Time منذ 37 دقيقة
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الكشف عن جهاز سري يجند النساء والأطفال لقتل المدنيين بمأرب

صنعاء‎ (صدى):
كشف مدير عام شرطة محافظة مأرب، العميد يحيى حميد، أمس الأحد، عن إنشاء ميليشيات الحوثي، جهازًا سريًا يتكون من نساء وأطفال، لتنفيذ أعمال إرهابية في المحافظة، تستهدف قتل المدنيين والطواقم الطبية.

وأكد حميد أن تحقيقات الأجهزة الأمنية مع عدد من الخلايا التابعة لميليشيات الحوثيين التي تم ضبطها، كشفت أن هذا الجهاز السري الخاص، تابع لزعيم الحوثيين، وينشط في كثير من الأحيان تحت لافتات منظمات إغاثية ومدنية.

ويقوم الجهاز باستقطاب واستدراج النساء من الأسر الفقيرة وتجنيدهن أمنيًا، وتدريبهن على تنفيذ أعمال إرهابية.

وقال العميد حميد، إن الحوثيين يسيئون إلى أخلاق وقيم اليمنيين من خلال الزج بالنساء في أعمال منهجية إيرانية خبيثة، تطبقها ميليشيات الحوثيين في اليمن وبذات المستوى، وبإشراف خبراء إيرانيين، ومن حزب الله اللبناني.

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الأطفال
اليمن
النساء
ميليشيات الحوثي
جهاز سري

أحدث التعليقات

ابو عمار
انهم فعلا مجرمون لا امان لهم
سلطان
العذاب اشد من عذاب الدنيا ارجعي الى ربك وسترين السعادة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم اهلك الحوثيين الظلمة السفاحين .. آمين ..
ابو عمار
طيب
ابو عمار
مبروك

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