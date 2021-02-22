باعشن: مانسو غلطة إدارية اتحادية والمبلغ كان تافه ويمكن دفعه بسهولة

ماجد محمد (صدى):
تحدث رئيس نادي الاتحاد السابق المهندس حاتم باعشن، عن الثلاث نقاط التي خصمت من النادي بعد أسبوع من استلامه مهام الفريق.
وقال باعشن في تصريحات تلفزيونية: " جاءني خطاب من الفيفا أن اللاعب مانسو له مستحقات مالية، وبعد استفسارات اتضح أن مبلغ 430 ألف دولار محول للفيفا كمستحقات للاعب ".
وأضاف: " جاء خطاب آخر لكن المبلغ غير مذكور فيه، وكان 9 آلاف و275 دولار رسوم محاماة "، متسائلا: " هل أنا عاجز عن دفع هذا المبلغ، وللأسف استلم الخطاب أخ لم يفتح الملف "، واصفا الأمر بأنه " قلة خبرة إدارية ".
وتابع: " القرارات تطبخ في أروقة الفيفا ، وعندما لم يتم الرد يتخذ القرار، لذلك أن مشكلة مانسو غلطة إدارية اتحادية والمبلغ كان تافه ويمكن دفعه بكل سهولة ".