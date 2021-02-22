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باعشن: مانسو غلطة إدارية اتحادية والمبلغ كان تافه ويمكن دفعه بسهولة

Time منذ ساعة
Views 2018
باعشن: مانسو غلطة إدارية اتحادية والمبلغ كان تافه ويمكن دفعه بسهولة

ماجد محمد (صدى):
تحدث رئيس نادي الاتحاد السابق المهندس حاتم باعشن، عن الثلاث نقاط التي خصمت من النادي بعد أسبوع من استلامه مهام الفريق.

وقال باعشن في تصريحات تلفزيونية: " جاءني خطاب من الفيفا أن اللاعب مانسو له مستحقات مالية، وبعد استفسارات اتضح أن مبلغ 430 ألف دولار محول للفيفا كمستحقات للاعب ".

وأضاف: " جاء خطاب آخر لكن المبلغ غير مذكور فيه، وكان 9 آلاف و275 دولار رسوم محاماة "، متسائلا: " هل أنا عاجز عن دفع هذا المبلغ، وللأسف استلم الخطاب أخ لم يفتح الملف "، واصفا الأمر بأنه " قلة خبرة إدارية ".

وتابع: " القرارات تطبخ في أروقة الفيفا ، وعندما لم يتم الرد يتخذ القرار، لذلك أن مشكلة مانسو غلطة إدارية اتحادية والمبلغ كان تافه ويمكن دفعه بكل سهولة ".

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حاتم باعشن

أحدث التعليقات

داش
500 ملياار ماتتوقع انك بالغت شوي
الحميضي بو عمار
هذا أقل من المفروض الحمد لله أننا في ممكلة الأمن والأمان والعدل والانصاف
الحميضي بو عمار
كلامك في متمه ✌🏼👍🏼
الحميضي بو عمار
حكيييم ي شيييخ حكككييم يرحم والديك حكيييم
النشمي
مبروك بس وش الغريب ماعاد عدكم اخبار

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