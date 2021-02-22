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شاهد..لحظة تعرض وزير داخلية الوفاق لمحاولة اغتيال

Time منذ 57 دقيقة
Views 1255
شاهد..لحظة تعرض وزير داخلية الوفاق لمحاولة اغتيال

طرابلس (صدى):
تعرض وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، أمس الأحد، لمحاولة اغتيال، في منطقة جنزور غربي العاصمة طرابلس.

ورصدت كاميرا مراقبة تفاصيل محاولة الاغتيال التي تعرض لها فتحي باشاغا، حيث أظهر المقطع انقلاب سيارة من نوع “تيوتا 27 هايلوكس مزدوجة”، تابعة لجهاز دعم الأمن والاستقرار، التابع لحكومة الوفاق الليبية.

وأظهرت اللقطات الاشتباكات بين المهاجمين التابعين للميليشيات المسلحة والحرس المرافق للوزير وتبادل إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أن فتحي باشاغا تعرض إلى محاولة اغتيال خلال رجوعه إلى مقر إقامته، حيث قامت سيارة مصفحة بفتح النار مباشرة على موكبه، مما نتج عنه تعرّض عنصر الحراسات المرافق للوزير لإصابة ووفاة أحد المهاجمين وإصابة اثنين.

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ليبيا
اغتيال
وزير داخلية

أحدث التعليقات

ابو عمار
ناقصه عقل وهبلا و تستاهل ما جاها من المحتال
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. اهلكوهم اهلكهم الله على ايديكم وايدكم بنصر من عنده .. آمين ..
الملل
هي خطوة خطوة حتي يوصل الامر الي الملابس الداخليه اليوم رياضه بعد ملابس قصيره بعدها ملابس اقصر بعدها ملابس داخليه هذا اللي دايما يتبع الشيطان ويسمع كلامه قال تعالى(يايها الذين امنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر)
ابو عمار
ايش الفايده من عرض المقطع بدون وضوح ؟
ابو محمد 😎 ✍️
سلاماات ..

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