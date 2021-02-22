حقيقة تكفل تركي آل الشيخ بصفقة لصالح نادي عراقي

طلال الغامدي (صدى):
خرج المستشار تركي آل الشيخ معالي رئيس الهيئة العامة للترفيه، نافيا حقيقة ما تردد عن تكفله بشراء الثنائي جيلمين ريفاس، وهيلدون راموس، للعب لصالح نادي الشرطة العراقي.
وقال آل الشيخ معلقا على تقارير صحفية تشير إلى أنه سيتكفل بصفقة ريفاس لنادي الشرطة العراقي، وينوي كذلك التعاقد مع اللاعب هيلدون، قائلا: " خبر عارٍ عن الصح " .
الجدير بالذكر أن جيلمين ريفاس، لاعب أنقرة غوجو التركي حاليًا، قد لعب في صفوف الهلال، والاتحاد، فيما وقع هيلدون راموس مخالصة مالية مع نادي شباب الأهلي دبي خلال فترة الانتقالات الماضية، وأصبح لاعبًا حرًا.