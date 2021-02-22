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حقيقة تكفل تركي آل الشيخ بصفقة لصالح نادي عراقي

Time منذ ساعة
Views 1650
حقيقة تكفل تركي آل الشيخ بصفقة لصالح نادي عراقي

طلال الغامدي (صدى):
خرج المستشار تركي آل الشيخ معالي رئيس الهيئة العامة للترفيه، نافيا حقيقة ما تردد عن تكفله بشراء الثنائي جيلمين ريفاس، وهيلدون راموس، للعب لصالح نادي الشرطة العراقي.

وقال آل الشيخ معلقا على تقارير صحفية تشير إلى أنه سيتكفل بصفقة ريفاس لنادي الشرطة العراقي، وينوي كذلك التعاقد مع اللاعب هيلدون، قائلا: " خبر عارٍ عن الصح " .

الجدير بالذكر أن جيلمين ريفاس، لاعب أنقرة غوجو التركي حاليًا، قد لعب في صفوف الهلال، والاتحاد، فيما وقع هيلدون راموس مخالصة مالية مع نادي شباب الأهلي دبي خلال فترة الانتقالات الماضية، وأصبح لاعبًا حرًا.

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نادي الشرطة العراقي
تركي آل الشيخ

أحدث التعليقات

ابو عمار
ناقصه عقل وهبلا و تستاهل ما جاها من المحتال
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. اهلكوهم اهلكهم الله على ايديكم وايدكم بنصر من عنده .. آمين ..
الملل
هي خطوة خطوة حتي يوصل الامر الي الملابس الداخليه اليوم رياضه بعد ملابس قصيره بعدها ملابس اقصر بعدها ملابس داخليه هذا اللي دايما يتبع الشيطان ويسمع كلامه قال تعالى(يايها الذين امنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر)
ابو عمار
ايش الفايده من عرض المقطع بدون وضوح ؟
ابو محمد 😎 ✍️
سلاماات ..

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