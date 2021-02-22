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الجيش اليمني يكبّد الحوثي خسائر فادحة

Time منذ 26 دقيقة
Views 1364
الجيش اليمني يكبّد الحوثي خسائر فادحة

صنعاء‎ (صدى):
كسرت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، وطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس الأحد، عدّة هجمات انتحارية شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في عدة جبهات غرب محافظة مأرب اليمنية.

وقال مصدر: " إن الجيش والمقاومة كسروا هجمات هي الأعنف شنتها ميليشيا الحوثي بشكل متتالي في محاولة لتحقيق أي تقدم في جبهات هيلان والمشجح والكسارة، إلا أنها فشلت".

وأضاف المصدر: "إن المعارك أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 70 عنصراً من ميليشيا الحوثي، إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار".

وأشار إلى أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني اليمني، حيث دمّرت 5 عربات مدرعة وطقمين كانت تحمل تعزيزات للميليشيا في جبهتي الكسارة وهيلان.

واستهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، مواقع متفرقة للميليشيا الحوثية في المشجح وهيلان والكسارة، مخلفاً خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

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اليمن

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ما سر الفترات الممثلة وكيف تم انتقائها أو اختبارها لتمثل لحالات أو وحدات تمثيل أعداد الأكسدة وكيف تم ذلك
د محمد ماجد بخش
إذا كانت درجة الثقل الممثلة. الممثلة لزيادة عدد وحدات الكتلة لا تقف في الزيادة وتمثيل الرقم الذري +1 للعنصر التالي فلماذا يعاد تمثيل العناصر في مجموعات لتمثيل الثقل الفراغي العددي المضطرد رغم انعكاس تمثيل درجات الارتباط لنفس عناصر الفترة
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون الوضع مدحدر الله يصلح الحال اذا كان العمل لا يناسب النساء كيف يكون الاعلان ؟
د محمد ماجد بخش
هل فترة العناصر الممثلة تعتمد فقط على تحديد وتمثيل درجة الارتباط وتصاعد تمثيلها وترتيب العناصر المضطرد الممثل بها
احمد حسن
قالت الجن (إنا سمعنا قرانا عجبا) , هذا كلام الجن , و أعتقد أن علماء اللغة أولى بهذا الشرف

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