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" رقية عبر الجوال " تكلف فتاة بجدة 30 ألف ريال أملا في الزواج

Time منذ ساعتين
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" رقية عبر الجوال " تكلف فتاة بجدة 30 ألف ريال أملا في الزواج

جدة (صدى):
تعرضت فتاة في جدة للنصب على يد محتال خارج المملكة، ادعى قدرته على حل مشاكل من يعانين من عدم المقدرة على الزواج.

ولجأت الفتاة للمحتال أملا منها في فك السحر والرقية من العين، ليتحصل منها على مبلغ 30 ألف ريال قامت بتحويلها له، مقابل رقيتها.

وكانت الفتاة قد روت له معانتها لعدم إتمام موضوع الزواج لها من أي شاب، وذلك بالتواصل معه عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، بحسب الوطن.

وطلب المحتال من الفتاة معلومات عنها، وبعد مرور يومين أخبرها أنها مسحورة ولا بد من إبطال ذلك عن طريق الرقية عبر الجوال، وإرسال 10 آلاف ريال له، وبعدها بدأ في عملية الرقية عن طريق الجوال، وفي المرة الثانية طلب 10 آلاف ريال، ومن ثم بدأ يزيد في المبالغ حتى وصل المبلغ إلى 30 ألفًا، ثم اختفى وأغلق هاتفه.

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جدة
رقية عبر الجوال

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. اهلكوهم اهلكهم الله على ايديكم وايدكم بنصر من عنده .. آمين ..
الملل
هي خطوة خطوة حتي يوصل الامر الي الملابس الداخليه اليوم رياضه بعد ملابس قصيره بعدها ملابس اقصر بعدها ملابس داخليه هذا اللي دايما يتبع الشيطان ويسمع كلامه قال تعالى(يايها الذين امنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر)
ابو عمار
ايش الفايده من عرض المقطع بدون وضوح ؟
ابو محمد 😎 ✍️
سلاماات ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلاماات ..

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