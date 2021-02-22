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الصحة: من حق المريض الإحالة لمستشفى خاص على نفقة الوزارة في هذه الحالة

Time منذ 3 ساعات
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الصحة: من حق المريض الإحالة لمستشفى خاص على نفقة الوزارة في هذه الحالة

جدة (صدى):
كشفت صحة جدة، عن عدة حقوق للمريض أن يمارسها في المستشفيات، ومنها رفض أسلوب أو وسيلة العلاج المقترحة، في حدود ما يسمح به النظام مع تحمُّل العواقب بعد توضيحها، والإحالة إلى مستشفى خاص على نفقة وزارة الصحة عندما تكون الحالة طارئة ولم يتوافر سرير.

وأوضحت صحة جدة أنه من حق المريض المطالبة بمترجم في حال كان الطبيب لا يتحدث بلغة المريض نفسها، وعلى الطبيب المعالِج شرح الحالة الطبية للمريض باللغة والطريقة التي يفهمها، كما من حقه معرفة أسماء وتخصصات الفريق الطبي القائم على العلاج، والحصول على الوقت الكافي مع الطاقم الطبي أثناء العلاج.

وأشارت إلى أنه من حق للمريض معرفة أسباب الإحالة إلى أقسام أو تخصصات أو مستشفيات أخرى، ومعرفة الآثار الجانبية المحتملة للعلاج، والبدائل الممكنة.

وأضافت: "يحق للمريض سؤال الممارس الصحي: "هل غسلتَ يديك؟" تجنبًا لاحتمالية العدوى، والتبليغ عن أي شخص يدخِّن داخل المرافق الصحية أو خارجها للجهة المسؤولة التي تتولى تنفيذ إصدار الغرامات على المخالفين ".

Time واتساب
جدة
وزارة الصحة

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د محمد ماجد بخش
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غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون الوضع مدحدر الله يصلح الحال اذا كان العمل لا يناسب النساء كيف يكون الاعلان ؟
د محمد ماجد بخش
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احمد حسن
قالت الجن (إنا سمعنا قرانا عجبا) , هذا كلام الجن , و أعتقد أن علماء اللغة أولى بهذا الشرف

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