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" رقية عبر الجوال " تكلف فتاة بجدة 30 ألف ريال أملا في الزواج

Time منذ ساعة
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" رقية عبر الجوال " تكلف فتاة بجدة 30 ألف ريال أملا في الزواج

جدة (صدى):
تعرضت فتاة في جدة للنصب على يد محتال خارج المملكة، ادعى قدرته على حل مشاكل من يعانين من عدم المقدرة على الزواج.

ولجأت الفتاة للمحتال أملا منها في فك السحر والرقية من العين، ليتحصل منها على مبلغ 30 ألف ريال قامت بتحويلها له، مقابل رقيتها.

وكانت الفتاة قد روت له معانتها لعدم إتمام موضوع الزواج لها من أي شاب، وذلك بالتواصل معه عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، بحسب الوطن.

وطلب المحتال من الفتاة معلومات عنها، وبعد مرور يومين أخبرها أنها مسحورة ولا بد من إبطال ذلك عن طريق الرقية عبر الجوال، وإرسال 10 آلاف ريال له، وبعدها بدأ في عملية الرقية عن طريق الجوال، وفي المرة الثانية طلب 10 آلاف ريال، ومن ثم بدأ يزيد في المبالغ حتى وصل المبلغ إلى 30 ألفًا، ثم اختفى وأغلق هاتفه.

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جدة

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ما سر الفترات الممثلة وكيف تم انتقائها أو اختبارها لتمثل لحالات أو وحدات تمثيل أعداد الأكسدة وكيف تم ذلك
د محمد ماجد بخش
إذا كانت درجة الثقل الممثلة. الممثلة لزيادة عدد وحدات الكتلة لا تقف في الزيادة وتمثيل الرقم الذري +1 للعنصر التالي فلماذا يعاد تمثيل العناصر في مجموعات لتمثيل الثقل الفراغي العددي المضطرد رغم انعكاس تمثيل درجات الارتباط لنفس عناصر الفترة
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون الوضع مدحدر الله يصلح الحال اذا كان العمل لا يناسب النساء كيف يكون الاعلان ؟
د محمد ماجد بخش
هل فترة العناصر الممثلة تعتمد فقط على تحديد وتمثيل درجة الارتباط وتصاعد تمثيلها وترتيب العناصر المضطرد الممثل بها
احمد حسن
قالت الجن (إنا سمعنا قرانا عجبا) , هذا كلام الجن , و أعتقد أن علماء اللغة أولى بهذا الشرف

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