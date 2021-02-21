الأعداد السابقة للصحيفة

الصحة: من حق المريض الإحالة لمستشفى خاص على نفقة الوزارة في هذه الحالة

Time منذ 31 دقيقة
Views 1669
الصحة: من حق المريض الإحالة لمستشفى خاص على نفقة الوزارة في هذه الحالة

جدة (صدى):
كشفت صحة جدة، عن عدة حقوق للمريض أن يمارسها في المستشفيات، ومنها رفض أسلوب أو وسيلة العلاج المقترحة، في حدود ما يسمح به النظام مع تحمُّل العواقب بعد توضيحها، والإحالة إلى مستشفى خاص على نفقة وزارة الصحة عندما تكون الحالة طارئة ولم يتوافر سرير.

وأوضحت صحة جدة أنه من حق المريض المطالبة بمترجم في حال كان الطبيب لا يتحدث بلغة المريض نفسها، وعلى الطبيب المعالِج شرح الحالة الطبية للمريض باللغة والطريقة التي يفهمها، كما من حقه معرفة أسماء وتخصصات الفريق الطبي القائم على العلاج، والحصول على الوقت الكافي مع الطاقم الطبي أثناء العلاج.

وأشارت إلى أنه من حق للمريض معرفة أسباب الإحالة إلى أقسام أو تخصصات أو مستشفيات أخرى، ومعرفة الآثار الجانبية المحتملة للعلاج، والبدائل الممكنة.

وأضافت: "يحق للمريض سؤال الممارس الصحي: "هل غسلتَ يديك؟" تجنبًا لاحتمالية العدوى، والتبليغ عن أي شخص يدخِّن داخل المرافق الصحية أو خارجها للجهة المسؤولة التي تتولى تنفيذ إصدار الغرامات على المخالفين ".

Time واتساب
جدة
وزارة الصحة

أحدث التعليقات

عدو الخونة
حصل لي نفس الشي واكثر من ذلك من عميد ماعرف مقدم في المرور وحدث نفس الشي مع نقيب بادارة المرور وحدث نفس الشي مدير الادارة نفسها ولكن هيهات ان يضيع حق وراه مطالب فاياك ان تيأس
ميزو الطويرقي
باقي عدم للبس الثوب والشماغ والعقال مخالفه اه يازمن حسبي الله ونعم الوكيل
ميزو الطويرقي
باقي عدم للبس الثوب والشماغ والعقال مخالفه اه يازمن حسبي الله ونعم الوكيل
ميزو الطويرقي
باقي عدم للبس الثوب والشماغ والعقال مخالفه اه يازمن حسبي الله ونعم الوكيل
ابوبدر
الاهلي اذل الشباب باسقاطه الى دوري الدرجة الاولى. دوري درجة العصرية دوري الفرق الصغيرة وخلاه ينزل وهو صاغر... فلا تقو لي يجلد او ما يجلد يفوز 6 او 100.. الاهلي يبقى صاحب الكلمة العليا. 😜

أخر الأخبار

عبدالعزيز الغيامة : إدارة الشباب إذا كانت تريد خلق " البلبلة والفوضى والمشاكل "
عبدالعزيز الغيامة : إدارة الشباب إذا كانت تريد خلق " البلبلة والفوضى والمشاكل "
Time منذ 29 دقيقة Views 335
محمد العنزي : الهلال بنسبة 99% بطلًا للدوري بشرط فوزه على النصر
محمد العنزي : الهلال بنسبة 99% بطلًا للدوري بشرط فوزه على النصر
Time منذ 30 دقيقة Views 245
الصحة: من حق المريض الإحالة لمستشفى خاص على نفقة الوزارة في هذه الحالة
الصحة: من حق المريض الإحالة لمستشفى خاص على نفقة الوزارة في هذه الحالة
Time منذ 31 دقيقة Views 1669
لماذا بكى عبدالله اليوسف لاعب نادي الفتح بعد مباراة الشباب
لماذا بكى عبدالله اليوسف لاعب نادي الفتح بعد مباراة الشباب
Time منذ 32 دقيقة Views 343
خطوات توصيل المستندات عبر تطبيق " واصل "
خطوات توصيل المستندات عبر تطبيق " واصل "
Time منذ 40 دقيقة Views 1433
بالصور..بدور البراهيم بملابس رياضية بدون حجاب
بالصور..بدور البراهيم بملابس رياضية بدون حجاب
Time منذ 48 دقيقة Views 783
شاهد.. مركبة تدهس أحد المارة أثناء عودتها للخلف بسرعة في تبوك
شاهد.. مركبة تدهس أحد المارة أثناء عودتها للخلف بسرعة في تبوك
Time منذ ساعة Views 1568
شاهد.. تحول مياه أحد الأودية إلى الأحمر يُثير الغضب 
شاهد.. تحول مياه أحد الأودية إلى الأحمر يُثير الغضب 
Time منذ ساعة Views 582
الموارد البشرية تعلق على إعلان وظائف يحتوي على تمييز جنسي
الموارد البشرية تعلق على إعلان وظائف يحتوي على تمييز جنسي
Time منذ ساعة Views 1634
النمر يوضح " هل بعد سن الأربعين يقل ضخ الدم من القلب؟ "
النمر يوضح " هل بعد سن الأربعين يقل ضخ الدم من القلب؟ "
Time منذ ساعة Views 1853