بالفيديو.. كويتي يدحض شائعات خطورة تطعيم فيروس كورونا

خالد الظفيري (صدى):
تحدث كويتي خلال مقطع فيديو عن تجربة أحد أصدقاءه في تلقى لقاح فايروس المضاد لفيروس كورونا، مؤكدا خلاله أن الشائعات التي تدعي خطورة التطعيم غير صحيحة.
وقال خلال الفيديو أن أحد أصدقاءه بعد أخذ جرعتي فايزر أجرى تحاليل أجسام مضادة بعد أسبوعين.
وأضاف أنه وجد الأجسام المضادة وصلت لدرجة 115 ، فهذا معناه أن الفيروس إذا دخل الجسم يدمر نهائيا، وأن الشخص غير ناقل للعدوى
وأكد جميع عائلته تلقوا اللقاح، ودعا الجميع بأخذ اللقاح وعدم النظر إلى الشائعات، حيث انه كغيره من التطعيمات التي أخذت قديما.