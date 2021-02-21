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بالفيديو.. كويتي يدحض شائعات خطورة تطعيم فيروس كورونا

Time منذ ساعة
Views 1664
بالفيديو.. كويتي يدحض شائعات خطورة تطعيم فيروس كورونا

خالد الظفيري (صدى):
تحدث كويتي خلال مقطع فيديو عن تجربة أحد أصدقاءه في تلقى لقاح فايروس المضاد لفيروس كورونا، مؤكدا خلاله أن الشائعات التي تدعي خطورة التطعيم غير صحيحة.

وقال خلال الفيديو أن أحد أصدقاءه بعد أخذ جرعتي فايزر أجرى تحاليل أجسام مضادة بعد أسبوعين.

وأضاف أنه وجد الأجسام المضادة وصلت لدرجة 115 ، فهذا معناه أن الفيروس إذا دخل الجسم يدمر نهائيا، وأن الشخص غير ناقل للعدوى

وأكد جميع عائلته تلقوا اللقاح، ودعا الجميع بأخذ اللقاح وعدم النظر إلى الشائعات، حيث انه كغيره من التطعيمات التي أخذت قديما.

Time واتساب
الكويت
كورونا
اللقاح

أحدث التعليقات

عدو الخونة
حصل لي نفس الشي واكثر من ذلك من عميد ماعرف مقدم في المرور وحدث نفس الشي مع نقيب بادارة المرور وحدث نفس الشي مدير الادارة نفسها ولكن هيهات ان يضيع حق وراه مطالب فاياك ان تيأس
ميزو الطويرقي
باقي عدم للبس الثوب والشماغ والعقال مخالفه اه يازمن حسبي الله ونعم الوكيل
ميزو الطويرقي
باقي عدم للبس الثوب والشماغ والعقال مخالفه اه يازمن حسبي الله ونعم الوكيل
ميزو الطويرقي
باقي عدم للبس الثوب والشماغ والعقال مخالفه اه يازمن حسبي الله ونعم الوكيل
ابوبدر
الاهلي اذل الشباب باسقاطه الى دوري الدرجة الاولى. دوري درجة العصرية دوري الفرق الصغيرة وخلاه ينزل وهو صاغر... فلا تقو لي يجلد او ما يجلد يفوز 6 او 100.. الاهلي يبقى صاحب الكلمة العليا. 😜

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