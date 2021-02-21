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شاهد.. المرور يتفاعل مع مقطع مفحط الفجر ويضبط قائد المركبة

Time منذ ساعة
Views 1690
شاهد.. المرور يتفاعل مع مقطع مفحط الفجر ويضبط قائد المركبة

الرياض (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للمرور القبض على قائد مركبة يقوم بالتفحيط، ويصدر أصواتًا مزعجة بسيارته خلال عطلة نهاية الأسبوع في وقت متأخر، وإحالته إلى الهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا ضده.

جاء ذلك تفاعلا مع بلاغ موثّق بالفيديو تضمن: يخرج صاحب هذه المركبة في عطلات نهاية الأسبوع، وكل يومين ويفعل ذلك (التفحيط) في منتصف الليل في وقت متأخر من الساعة 2 صباحًا حتى 3 صباحًا؛ ما يخلق الكثير من الاضطرابات في المنطقة بأصواته الصاخبة.. يرجى زيارة المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت المرور تفاعلا مع البلاغ: شكرًا لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

Time واتساب
المرور

أحدث التعليقات

عدو الخونة
حصل لي نفس الشي واكثر من ذلك من عميد ماعرف مقدم في المرور وحدث نفس الشي مع نقيب بادارة المرور وحدث نفس الشي مدير الادارة نفسها ولكن هيهات ان يضيع حق وراه مطالب فاياك ان تيأس
ميزو الطويرقي
باقي عدم للبس الثوب والشماغ والعقال مخالفه اه يازمن حسبي الله ونعم الوكيل
ميزو الطويرقي
باقي عدم للبس الثوب والشماغ والعقال مخالفه اه يازمن حسبي الله ونعم الوكيل
ميزو الطويرقي
باقي عدم للبس الثوب والشماغ والعقال مخالفه اه يازمن حسبي الله ونعم الوكيل
ابوبدر
الاهلي اذل الشباب باسقاطه الى دوري الدرجة الاولى. دوري درجة العصرية دوري الفرق الصغيرة وخلاه ينزل وهو صاغر... فلا تقو لي يجلد او ما يجلد يفوز 6 او 100.. الاهلي يبقى صاحب الكلمة العليا. 😜

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