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النمر يوضح 5 آثار صحية تتركها الصدمات النفسية بالجسم

Time منذ 30 دقيقة
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النمر يوضح 5 آثار صحية تتركها الصدمات النفسية بالجسم

عادل الحربي (صدى):
أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، 5 آثار صحية للصدمات النفسية، محذرًا من خطأ شائع يرتكبه البعض عند الشعور بألم في القلب.

و قال النمر: الصدمات النفسية قد تترك أثارًا في الجسم مثل الاكتئاب ـ الألم الدائم ـ التوتر ـ ضعف التركيز ـ الشتات الذهني".

وتابع: هناك مفهوم خاطئ، يقول" إذا جاك ألم في القلب قم واركض؛ فإذا الألم زاد معناه هذا ألم قلب".. والصحيح إذا أحسست بألم في الصدر استدعِ الإسعاف، وإن لم تستطع فتوجه لأقرب طوارئ.

وأضاف أنه ليس كل ألم في الصدر يعني ذبحة صدرية أو جلطة قلب بل غالبية آلام الصدر ليست من القلب، ولكن هذا لا يعني إهمال الألم، بل تزور الطبيب وتترك القرار المناسب له.

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
شكلها مستعجله تبي تلحق على السوق وصار اللي صار
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرده سالم غانم
ابو منى
احلفي يارقية
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياسلام على الجبال والله الجلسه فيها ترد الروح

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