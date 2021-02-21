بالأسماء.. البنوك والمصارف الداعمة لنظام المدفوعات الفورية

الرياض (صدى):
كشف نظام المدفوعات الفورية " سريع"، عن قائمة بأسماء البنوك والمصارف الداعمة لخدمات النظام الذي أطلقه البنك المركزي.
وأشار إلى أن البنوك الداعمة تشمل: بنك الجزيرة وبنك البلاد وساب والبنك الأهلي والبنك العربي والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض ومصرف الراجحي والبنك السعودي للاستثمار ومصرف نماء بالإضافة إلى مصرفي سامبا وميم "قريباً".
وتميز نظام سريع، بتحويل الأموال بين البنوك على مدار 24 ساعة وبجميع أيام الأسبوع وبرسوم منخفضة لا تتجاوز ريالًا واحدًا، كما أنه يتيح للمستفيدين استخدام رقم الجوال معرفًا بديلًا عن رقم الآيبان.