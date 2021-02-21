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طريقة الإبلاغ عن وفاة متقاعد

Time منذ 55 دقيقة
Views 1603
طريقة الإبلاغ عن وفاة متقاعد

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد طريقة الإبلاغ عن وفاة متقاعد سواء مدنيًّا أو عسكريًّا مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة، وتسهم هذه الخدمة في إيقاف صرف المعاش للمتقاعد المتوفى للحفاظ على حقوق المستفيدين.

وقالت التقاعد أن الإبلاغ عن وفاة متقاعد تتطلب: تسجيل الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد.

وأضافت أن الخطوة التالية تتمثل في تحديد نوع العميل كـ(زائر)، ثم اختيار خدمة (الإبلاغ عن وفاة متقاعد) من قائمة الطلبات الجانبية ومن ثم إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

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التقاعد
متقاعد

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
شكلها مستعجله تبي تلحق على السوق وصار اللي صار
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرده سالم غانم
ابو منى
احلفي يارقية
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياسلام على الجبال والله الجلسه فيها ترد الروح

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