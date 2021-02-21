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الحوثيون يغدرون بشيخ قبيلة موالٍ لهم وبـ4 من أفراد أسرته

Time منذ ساعة
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الحوثيون يغدرون بشيخ قبيلة موالٍ لهم وبـ4 من أفراد أسرته

فهمي محمد (صدى):
‬أقدم المتمردون الحوثيون على قتل أحد أعيان قبيلة موالية لهم وأربعة من أفراد عائلته في صنعاء مؤخراً، بحسب ما نقلت "أسوشيتد برس" نقلاً عن مصادر قبلية، اليوم الأحد.

وأوضحت المصادر بأن مجموعة من الحوثيين بقيادة القيادي في المليشيا المدعو أبوخالد الراعي، اقتحمت الجمعة الماضي منزل الشيخ القبلي علي حزام أبونشطان، في مديرية أرحب شمالي صنعاء، وقتلته مع ثلاثة من أبنائه وأخته، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأشار المصادر إلى أن "نشطان" ينتمي إلى قبيلة أرحب، وأن الغموض لا يزال يلف دوافع الواقعة، مضيفين أن المتمردين الحوثيين طوقوا المنطقة؛ خوفاً من انتقام محتمل من قبل أنصار القبيلة، التي ساعدت المليشيا سابقاً في إحكام السيطرة على صنعاء.

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صنعاء
اليمن
الحوثيون

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
شكلها مستعجله تبي تلحق على السوق وصار اللي صار
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرده سالم غانم
ابو منى
احلفي يارقية
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياسلام على الجبال والله الجلسه فيها ترد الروح

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