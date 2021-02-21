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كشف مزايا "برنامج الابتعاث لبناء القدرات في السوق المالية"

Time منذ 48 دقيقة
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كشف مزايا "برنامج الابتعاث لبناء القدرات في السوق المالية"

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الأحد، عن انطلاق "برنامج الابتعاث لبناء القدرات في السوق المالية"، والذي يأتي انطلاقاً من مسؤولية الهيئة تجاه قطاع السوق المالية ليصبح منبعاً للقدرات وجاذباً للكفاءات.

وأوضحت الهيئة أن التقديم في البرنامج بدأ اليوم الأحد وينتهي يوم الأربعاء الموافق 31 مارس المقبل، وتم تخصيصه للعاملين في قطاع مؤسسات السوق المالية للحصول على درجة الماجستير، ويتم تحديد مدة البرنامج بحسب النظام التعليمي المعتمد لدى الجهة التعليمية، وبما لا يتجاوز سنتين كحدٍّ أقصى، لتزويد القطاع بكفاءات وطنية متخصصة وزيادة جاذبية العمل في مؤسساته واستبقاء العاملين بها.

ويعتبر البرنامج بعثة دراسية كاملة: تشمل دفع تكاليف الدراسة، ومصاريف المعيشة للمبتعث ومرافقيه، وتوفير التأمين الصحي من خلال الملحقيات الثقافية في بلد الابتعاث، كما يوفر البرنامج التعويض عن رسوم الاختبارات المطلوبة للقبول ورسوم التسجيل والمراسلات التي تتم قبل البعثة، على ألا يتجاوز هذا التعويض 5 آلاف ريال بحد أقصى، والتعويض عن رسوم استصدار تأشيرات الدخول للمبتعث ومرافقيه، والتأمين الطبي المتزامن مع إجراءات استصدار بعض التأشيرات.

إلى جانب توفير تذاكر السفر؛ بحيث تصرف تذكرة الذهاب الأولى من قبل الهيئة، وتصرف التذاكر الأخرى "حسب الاستحقاق" من قبل الملحقيات الثقافية في بلد الابتعاث وفقاً لأنظمتها ولوائحها.

وأوضح البرنامج الشروط وتضمنت أن يكون المتقدم/ة سعودي الجنسية، وحاصلًا على قبول نهائي لمرحلة الماجستير من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة في البرنامج، على أن تكون الدراسة في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية وبنظام الانتظام الكامل.

كما يشترط ألا يزيد عمر المتقدم/ة عن 35 سنة وأن يكون متفرغاً بشكل كامل للابتعاث، والالتزام بالعمل لدى إحدى الجهات التي تحددها الهيئة بعد التخرج لفترة مماثلة لمدة الابتعاث، وألا يكون قد سبق له الحصول على الدرجة العلمية المراد ابتعاثه من أجلها.

Time واتساب
الابتعاث
هيئة السوق المالية

أحدث التعليقات

ابوبدر
ملقحة.. الله المستعان.. ما تعرفون تقولون اخذوا اللقاح.. فرق ترى بين ملقحة واخذوا لقاح كورونا😂
دكتور رايق بن فايق
الجولات الخاصة بالناس أصبحت مستباحة لهذه التطبيقات والشركات والجهات التابعة لها وهذا أمر غير مقبول ابدا
ابو عبدالعزيز
غير صحيح جوالي هواوي يعمل بنظام اندرويد وصورت الشاشة
**""'سهم'""**😊
في معارض الشفا ....😆😆😆
زائر
تبين ضبان موجود فقع موجود--اما بليله وسحلب تحصليها عند طرطشني

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