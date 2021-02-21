العنف الأسري يتفاعل مع بلاغ بتعذيب سيدة وحبسها داخل الحمام 

عادل الحربي (صدى):
تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع بلاغ بتعذيب سيدة وحبسها داخل الحمام بشكل يومي.
وأضاف مركز العنف الأسري:" نحن متواجدون لخدمتكم، نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك".
وكان مركز العنف الأسري تلقى بلاغ موثق بالفيديو بشأن قيام أحد الأشخاص بتعذيب سيدة وحبسها داخل الحمام، دون أن تجد من يتصدى له ويحول دون ضربها المستمر.
وتضمن البلاغ الذي أرسله الجيران:" كل يوم يتم ضرب هذه المسكينة وحبسها في بالحمام، وعندما صحت ناديت عليهم تم نقلها إلى الصالة، ورفع صوت القرآن حتى لا يظهر صوت المسكينة.. أتمنى تتصرفون أو أقوم بإبلاغ المارة تباشر حالتها ".