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العنف الأسري يتفاعل مع بلاغ بتعذيب سيدة وحبسها داخل الحمام 

Time منذ ساعة
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العنف الأسري يتفاعل مع بلاغ بتعذيب سيدة وحبسها داخل الحمام 

عادل الحربي (صدى):
تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع بلاغ بتعذيب سيدة وحبسها داخل الحمام بشكل يومي.

وأضاف مركز العنف الأسري:" نحن متواجدون لخدمتكم، نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك".

وكان مركز العنف الأسري تلقى بلاغ موثق بالفيديو بشأن قيام أحد الأشخاص بتعذيب سيدة وحبسها داخل الحمام، دون أن تجد من يتصدى له ويحول دون ضربها المستمر.

وتضمن البلاغ الذي أرسله الجيران:" كل يوم يتم ضرب هذه المسكينة وحبسها في بالحمام، وعندما صحت ناديت عليهم تم نقلها إلى الصالة، ورفع  صوت القرآن حتى لا يظهر صوت المسكينة.. أتمنى تتصرفون أو أقوم بإبلاغ  المارة تباشر حالتها ".

Time واتساب
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حمام
حبس
سيدة
العنف الأسري

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
شكلها مستعجله تبي تلحق على السوق وصار اللي صار
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرده سالم غانم
ابو منى
احلفي يارقية
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياسلام على الجبال والله الجلسه فيها ترد الروح

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