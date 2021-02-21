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أسرة فلسطينية من مدينة الناصرة قديما
منذ ساعة
653
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أحدث التعليقات
ابوبدر
ملقحة.. الله المستعان.. ما تعرفون تقولون اخذوا اللقاح.. فرق ترى بين ملقحة واخذوا لقاح كورونا😂
دكتور رايق بن فايق
الجولات الخاصة بالناس أصبحت مستباحة لهذه التطبيقات والشركات والجهات التابعة لها وهذا أمر غير مقبول ابدا
ابو عبدالعزيز
غير صحيح جوالي هواوي يعمل بنظام اندرويد وصورت الشاشة
**""'سهم'""**😊
في معارض الشفا ....😆😆😆
زائر
تبين ضبان موجود فقع موجود--اما بليله وسحلب تحصليها عند طرطشني
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