بالصور.. الإنتر ينفرد بصدارة الكالشيو بثلاثية في شباك ميلان

وكالات (صدى):
تغلب فريق إنتر ميلان على ميلان ، الأحد، بثلاثية نظيفة في ديربي المادونينا ضمن المرحلة الـ 23 من الدوري الإيطالي.
وبهذا الانتصار وسع الإنتر فارق الصدارة مع غريمه إلى 4 نقاط، لأول مرة في الموسم الجاري، حيث بدأ إنتر المباراة بشكل مثالي عندما أرسل لوكاكو تمريرة عرضية إلى مارتينيز شريكه في الهجوم ليهز الشباك بعد خمس دقائق.
وحافظ سمير هاندانوفيتش على آمال إنتر بإنقاذ ثلاث فرص خطيرة في بداية الشوط الثاني من بينهم محاولتان من زلاتان إبراهيموفيتش، وأضاف مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 57 ليرفع رصيده إلى 13 هدفا في الدوري هذا الموسم ويمنح فريقه بعض الراحة.
وحسم لوكاكو فوز إنتر الرابع على التوالي في الدوري بهدف رائع في الدقيقة 66 ليرتفع رصيد فريقه إلى 53 نقطة متقدما بأربع نقاط على ميلان بعدما خاض كل منهما 23 مباراة.