أنباء حول اختراق " كلوب هاوس " وتسريب بيانات المستخدمين 

وكالات (صدى):
ترددت أنباء حول تعرض تطبيق "كلوب هاوس" للاختراق والاستيلاء على بيانات المستخدمين وبعض تسجيلات في غرف الدردشة.
وراجع تطبيق كلوب هاوس بياناته بعد تقارير عن تسريب بيانات المستخدمين، وفقا لوكالة" رويترز ".
وذكر المسؤولون عن تطبيق كلوب هاوس:" نخطط للعمل مع شركة مختصة بتأمين بيانات المستخدمين، ونعمل على إضافة المزيد من التشفير لمنع أي تسريب للبيانات ".
ولفتت إلى أن الصين نجحت بالوصول لبيانات مستخدمي كلوب هاوس بسبب عيوب أمنية، مبينة:" محتوى غرف صوتية في تطبيق كلوب هاوس تم نقله إلى خوادم بالصين".