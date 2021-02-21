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أنباء حول اختراق " كلوب هاوس " وتسريب بيانات المستخدمين 

Time منذ 16 دقيقة
Views 1358
أنباء حول اختراق " كلوب هاوس " وتسريب بيانات المستخدمين 

وكالات (صدى):
ترددت أنباء حول تعرض تطبيق "كلوب هاوس" للاختراق والاستيلاء على بيانات المستخدمين وبعض تسجيلات في غرف الدردشة.

 

وراجع تطبيق كلوب هاوس بياناته بعد تقارير عن تسريب بيانات المستخدمين، وفقا لوكالة" رويترز ".

وذكر المسؤولون عن تطبيق كلوب هاوس:" نخطط للعمل مع شركة مختصة بتأمين بيانات المستخدمين، ونعمل على إضافة المزيد من التشفير لمنع أي تسريب للبيانات ".

ولفتت إلى أن الصين نجحت بالوصول لبيانات مستخدمي كلوب هاوس بسبب عيوب أمنية، مبينة:" محتوى غرف صوتية في تطبيق كلوب هاوس تم نقله إلى خوادم بالصين".

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اختراق
بيانات
كلوب هاوس

أحدث التعليقات

فيصل
سخيف انت وموضوعك
مطر الاسود
اهل العقول في راحة , ولسان حاله يقول لكي فكة من جحى غنيمة
ناقد
حسبنا الله ونعم الوكيل .... شباب عاطل والأجنبي يسرح ويمرح وتكتل ومحاربة للسعوديين في كل النشاطات وبعض السعوديين الخونة متستر عليهم ويتوسط لهم ... والله يكفينا شر القادم
عبدالله الفقير
قديمة تلعبون بورقة محروقة حركات النصراويين ما يخلونها ما يدرون ان خطتهم مكشوفة وسترى يا علي ان حمدالله سيتقدم تشكلية النصر يوم المباراة وبالمناسبة يا علي وش اخبار المركز التاسع وبرايك النصر ضمن له موقع مع فرق المنتصف يعني بعيد عن الهبوط لا قدر الله .
abdul
"...وهي توجه لها ضربات متعددة بعكازها، كما صرخت في وجهه مطالبة إياها بإعادة حقيبتها أثناء ابتعادها عنها على دراجته." هل مترجمكم فليبيني/فليبينية؟ كثيرا ما يعاني الفلبينيون من مشكلة تأنيث المذَكّر او تذكير المؤنّث في كلامهم بالانجليزية. ربما انتقلت هذه العادة ايضا عند كلامهم/كتابتهم بالعربية . ههههه

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