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مدرب الأهلي يجهز الأسمري لمواجهة الشباب 

Time منذ ساعة
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مدرب الأهلي يجهز الأسمري لمواجهة الشباب 

طلال الغامدي (صدى):
أشارت تقارير صحفية، إلى أن المدير الفني للأهلي، الصربي فلادان ميلويفيتش، يجهز اللاعب علي الأسمري، من أجل اللعب ضمن التشكيل الأساسي لمواجهة الشباب في دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وأوضحت أن مواجهة الغد بين الشباب والأهلي، في الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ستعيد علي الأسمري، إلى التشكيل الأساسي، وفقًا للزميلة "الرياضية".

ولفتت إلى أن المدرب الصربي فلادان، يتّجه إلى إقحام الأسمري، العائد من إيقاف مباراة بداعي تراكم الإنذارات، على حساب واحد من بين نوح الموسى والمغربي إدريس فتوحي.

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الشباب
الأهلي
الأسمري

أحدث التعليقات

فيصل
سخيف انت وموضوعك
مطر الاسود
اهل العقول في راحة , ولسان حاله يقول لكي فكة من جحى غنيمة
ناقد
حسبنا الله ونعم الوكيل .... شباب عاطل والأجنبي يسرح ويمرح وتكتل ومحاربة للسعوديين في كل النشاطات وبعض السعوديين الخونة متستر عليهم ويتوسط لهم ... والله يكفينا شر القادم
عبدالله الفقير
قديمة تلعبون بورقة محروقة حركات النصراويين ما يخلونها ما يدرون ان خطتهم مكشوفة وسترى يا علي ان حمدالله سيتقدم تشكلية النصر يوم المباراة وبالمناسبة يا علي وش اخبار المركز التاسع وبرايك النصر ضمن له موقع مع فرق المنتصف يعني بعيد عن الهبوط لا قدر الله .
abdul
"...وهي توجه لها ضربات متعددة بعكازها، كما صرخت في وجهه مطالبة إياها بإعادة حقيبتها أثناء ابتعادها عنها على دراجته." هل مترجمكم فليبيني/فليبينية؟ كثيرا ما يعاني الفلبينيون من مشكلة تأنيث المذَكّر او تذكير المؤنّث في كلامهم بالانجليزية. ربما انتقلت هذه العادة ايضا عند كلامهم/كتابتهم بالعربية . ههههه

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