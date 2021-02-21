مدرب الأهلي يجهز الأسمري لمواجهة الشباب 

طلال الغامدي (صدى):
أشارت تقارير صحفية، إلى أن المدير الفني للأهلي، الصربي فلادان ميلويفيتش، يجهز اللاعب علي الأسمري، من أجل اللعب ضمن التشكيل الأساسي لمواجهة الشباب في دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضحت أن مواجهة الغد بين الشباب والأهلي، في الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ستعيد علي الأسمري، إلى التشكيل الأساسي، وفقًا للزميلة "الرياضية".
ولفتت إلى أن المدرب الصربي فلادان، يتّجه إلى إقحام الأسمري، العائد من إيقاف مباراة بداعي تراكم الإنذارات، على حساب واحد من بين نوح الموسى والمغربي إدريس فتوحي.