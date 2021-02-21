الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. تفاصيل سرقة سيارة مواطنة من أمام منزلها في الرياض

Time منذ ساعة
Views 2055
بالفيديو.. تفاصيل سرقة سيارة مواطنة من أمام منزلها في الرياض

الرياض (صدى):
أوضحت المواطنة صاحبة السيارة المسروقة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل واقعة سرقة السيارة أمام منزلها.

وقالت المواطة أن السيارة تعرضت للسرقة أمام منزلها في تمام العاشرة والنصف مساء يوم الخميس الماضي بحي الفيحاء في العاصمة الرياض، مبينة أن مراجعة الكاميرات أظهرت شخصين، أحدهما كان معه جهاز لفك الشفرة، ما أسهم في فتح أبواب السيارة.

واكدت أنه بقي جالسًا داخل السيارة لفترة قبل أن تتحرك وتغادر موقع السرقة بشكل كامل، موضحة أن السيارة من موديل هيونداي إلنترا فضية اللون وتحمل لوحة معدنية رقم "د ن أ 9070"، مشيرة إلى أنه رغم مرور عدد من الأيام لم تستطع إيجاد السيارة.

Time واتساب
الرياض
سرقة

أحدث التعليقات

ناقد
حسبنا الله ونعم الوكيل .... شباب عاطل والأجنبي يسرح ويمرح وتكتل ومحاربة للسعوديين في كل النشاطات وبعض السعوديين الخونة متستر عليهم ويتوسط لهم ... والله يكفينا شر القادم
عبدالله الفقير
قديمة تلعبون بورقة محروقة حركات النصراويين ما يخلونها ما يدرون ان خطتهم مكشوفة وسترى يا علي ان حمدالله سيتقدم تشكلية النصر يوم المباراة وبالمناسبة يا علي وش اخبار المركز التاسع وبرايك النصر ضمن له موقع مع فرق المنتصف يعني بعيد عن الهبوط لا قدر الله .
abdul
"...وهي توجه لها ضربات متعددة بعكازها، كما صرخت في وجهه مطالبة إياها بإعادة حقيبتها أثناء ابتعادها عنها على دراجته." هل مترجمكم فليبيني/فليبينية؟ كثيرا ما يعاني الفلبينيون من مشكلة تأنيث المذَكّر او تذكير المؤنّث في كلامهم بالانجليزية. ربما انتقلت هذه العادة ايضا عند كلامهم/كتابتهم بالعربية . ههههه
فؤاد حسن حمد المطر
الصراحة لم يستفيد منه نادي الاتفاق من هذا الاعب
واضح*** وصريح***
يارستم،منت مجبر لمتابعة دوري ولا رياضة،ولاحتى أن تجعلنا نعرف فكرك الجاهلي والرجعي،مهما كانت ميولنا الرياضية قال نبينا محمدصلى الله عليه وسلم-: «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ».أو كما قال عليه الصلاة والسلام..

أخر الأخبار

إغلاق 288 منشأة في يوم واحد لمخالفتهم التدابير الوقائية لكورونا
إغلاق 288 منشأة في يوم واحد لمخالفتهم التدابير الوقائية لكورونا
Time منذ ثانية Views 0
بالصور.. الإنتر ينفرد بصدارة الكالشيو بثلاثية في شباك ميلان
بالصور.. الإنتر ينفرد بصدارة الكالشيو بثلاثية في شباك ميلان
Time منذ 8 دقائق Views 1181
أنباء حول اختراق " كلوب هاوس " وتسريب بيانات المستخدمين 
أنباء حول اختراق " كلوب هاوس " وتسريب بيانات المستخدمين 
Time منذ 16 دقيقة Views 1355
شاهد.. السبب الحقيقي وراء تكدس الشاحنات المخالفة داخل أحياء الدمام 
شاهد.. السبب الحقيقي وراء تكدس الشاحنات المخالفة داخل أحياء الدمام 
Time منذ 25 دقيقة Views 1518
ألزم ماعليها كشختها
ألزم ماعليها كشختها
Time منذ 44 دقيقة Views 474
راحت محطة البنزين وجابت العيد
راحت محطة البنزين وجابت العيد
Time منذ 44 دقيقة Views 394
لبوة تفترس فهد
لبوة تفترس فهد
Time منذ 45 دقيقة Views 411
الكشف عن غرامة ترك السيارة في وضع التشغيل بعد مغادرتها
الكشف عن غرامة ترك السيارة في وضع التشغيل بعد مغادرتها
Time منذ ساعة Views 1926
مدرب الأهلي يجهز الأسمري لمواجهة الشباب 
مدرب الأهلي يجهز الأسمري لمواجهة الشباب 
Time منذ ساعة Views 2006
بالفيديو.. تفاصيل سرقة سيارة مواطنة من أمام منزلها في الرياض
بالفيديو.. تفاصيل سرقة سيارة مواطنة من أمام منزلها في الرياض
Time منذ ساعة Views 2055