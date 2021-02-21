شركة حمد الرقيب التجارية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة حمد الرقيب وأولاده التجارية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة بالرياض والخبر والهفوف.
وأوضحت الشركة أن الوظائف هي مُمثل مركز الاتصال (الهفوف) للرد الفوري على استفسارات العملاء، والتواصل مع العملاء عبر قنوات مختلفة، ومُصمم جرافيك (الخبر) ويكون حاصل درجة البكالوريوس في تخصص (تصميم الجرافيك) أو الشهادات في Illustrator و Photoshop و InDesign إلخ، والقدرة على العمل تحت الضغط والوفاء بالمواعيد النهائية، ومدير مبيعات صالة العرض (الرياض) مؤهل علمي مناسب، والخبرة لا تقل عن 3 سنوات، ومشرف مستودع (الرياض)، وسائق شاحنة (الخبر) يكون لديه رخصة قيادة مع خبرة سابقة في القيادة.
طريقة التقديم:
- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- مُمثل مركز الاتصال (الهفوف):
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2- مُصمم جرافيك (الخبر):
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3- مدير مبيعات صالة العرض (الرياض):
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4- مشرف مستودع (الرياض):
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5- سائق شاحنة (الخبر):
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