سبب استبعاد حمدالله من قائمة النصر لمواجهة الهلال 

طلال الغامدي (صدى):
أشار الإعلامي الرياضي سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، إلى استبعاد المغربي عبدالرزاق حمد الله عن مواجهة الهلال في الدوري.
وأضاف سعود الصرامي:" إبعاد المهاجم عبدالرزاق حمد الله من المشاركة في مباراة الهلال".
ولفت إلى أن القرار فني بحت، نظراً لإنخفاض مستوى حمد الله وغيابه عن التسجيل خلال المباريات الأخيرة.
ومن المقرر أن يستضيف فريق النصر نظيره الهلال، في 8.35 مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد مدينة جامعة الملك سعود الرياضية (مرسول بارك)، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.