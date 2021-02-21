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سبب استبعاد حمدالله من قائمة النصر لمواجهة الهلال 

Time منذ ساعة
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سبب استبعاد حمدالله من قائمة النصر لمواجهة الهلال 

طلال الغامدي (صدى):
أشار الإعلامي الرياضي سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، إلى استبعاد المغربي عبدالرزاق حمد الله عن مواجهة الهلال في الدوري.

 

وأضاف سعود الصرامي:" إبعاد المهاجم عبدالرزاق حمد الله من المشاركة في مباراة الهلال".

ولفت إلى أن القرار فني بحت، نظراً لإنخفاض مستوى حمد الله وغيابه عن التسجيل خلال المباريات الأخيرة.

ومن المقرر أن يستضيف فريق النصر نظيره الهلال، في 8.35 مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد مدينة جامعة الملك سعود الرياضية (مرسول بارك)، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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نادي النصر
الهلال
سعود الصرامي
عبدالرزاق حمد الله

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الوحيد الذي سلم حتى اليوم هو المخ أو الدماغ فقد سلم من عمليات التجميل الموسعة والمختلفة حيث أمكن تحليل مُفصَّلٍ للشخصيَّة. فعن طريق استخدام حقول مغناطيسيَّة شديدة القوة تتمُّ عمليَّات تحليل الشخصيَّة؛ حيث تقوم أجهزة الرنين المغناطيسي بتتبُّع وقياس الهيموجلوبين الغني بالأكسجين في المخ من جانب، والهيموجلوبين الخالي من الأكسجين في المخ من جانب آخرَ؛ مما يعطي الباحثين صورة تفصيليَّة لحظيَّة عن اتجاه وأماكن سَرَيان الدم وأماكن الخلايا العصبيَّة التي تنشط خلال تلك العمليَّة. قرأت هذه المعلومة في إطار تساؤل ضخم عن مستقبل الطب والعلم في أبحاث اللعب بالأدمغة
زعيم اااسيا
دائما النصر بوابة بطولات الهلال اقرب البطولات سوبر لندن راسيه جحفلي رباعيه وتحقيق الدوري ثنائيه وتحقيق كاس الملم
المفروض معدات وأدوات التنظيف تكون في محلات خاصه لهذا الشي
ابو محمد 😎 ✍️
السلاح ما ينمزح فيه ..
Ali
مشكله لابد من مشاركة جلاد الطواقي مايرعبهم الا نزوله للملعب ارجو إعادة النظر في هذا القرار

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