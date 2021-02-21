إحباط تهريب 24 كيلوجرام من الحشيش المخدر في جازان 

جازان (صدى):
أحبطت الأفواج الأمنية في منطقة جازان، تهريب 24 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر أثناء محاولة تهريبها من قبل مخالفين لنظام أمن الحدود.
ومن جهته، قال مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، إن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تمكنت -بفضل الله- من إحباط تهريب 24 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر أثناء محاولة تهريبها من قبل مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية.
ولفت إلى أنه تم القبض على المهربين وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.