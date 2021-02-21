مشروع مشترك بين السعودية للصناعات العسكرية و" لوكهيد مارتن "

الرياض (صدى):
أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، اليوم، عن توقيع اتفاقية إستراتيجية لتأسيس مشروع مشترك للتعاون بين الشركتين في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للمملكة العربية السعودية ودعم قدراتها التصنيعية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030.
وأبرمت الاتفاقية على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (أيدكس) في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووقعها المهندس وليد أبوخالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، وتيموثي كاهيل نائب الرئيس الأول في شركة "لوكهيد مارتن للقطاع الدولي".
وبموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة SAMI 51 بالمئة من أسهم المشروع المشترك مقابل 49 بالمئة لشركة "لوكهيد مارتن"، بينما ستعمل الاتفاقية الجديدة على تطوير قدرات التوطين من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات لصالح القوات المسلحة السعودية.
ومن جانبه، قال المهندس وليد أبوخالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، إن الهدف من الاتفاقية: "مواكبةً لأهداف رؤية المملكة 2030، نقوم في شركة SAMI باستكشاف مجالات التعاون التي تساعدنا على بناء قطاع صناعات عسكرية مستدام ومكتفٍ ذاتياً في المملكة.
وأضاف:" شراكتنا القوية وطويلة الأمد مع لوكهيد مارتن تؤكد على التزامنا التام، إذ تشكل اتفاقية المشروع المشترك هذه خطوة رئيسية في مسيرتنا لتحقيق أهدافنا الطموحة، ونتطلع إلى تسجيل نتائج ضخمة في المستقبل القريب. كما ستسهم هذه الشراكة في تحقيق جهود صندوق الاستثمارات العامة عبر شركة SAMI في توطين أحدث التقنيات والمعرفة، فضلاً عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية ".
وأوضح تيموثي كاهيل نائب الرئيس الأول في شركة "لوكهيد مارتن للقطاع الدولي":" نضع اليوم حجر أساس مهم في علاقتنا الإستراتيجية مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، والذي يُعَد جزءاً من التزامنا طويل الأمد لدعم خطط المملكة في التوطين والنمو الاقتصادي. وتُعَد هذه الاتفاقية ضمن إستراتيجية لوكهيد مارتن لتوسيع شراكتنا مع المملكة العربية السعودية من خلال توفير حلول دفاعية وأمنية معتمدة من شأنها دعم الأمن والازدهار لعقود قادمة ".