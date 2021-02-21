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شاهد.. رد فعل مواطن وقف على قدميه لأول مرة بعد 25 عامًا 

Time منذ ساعة
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شاهد.. رد فعل مواطن وقف على قدميه لأول مرة بعد 25 عامًا 

عادل الحربي (صدى):
رصد مقطع فيديو، ظهر فيه مواطن يعبر عن سعادته بتمكنه من الوقوف لأول مرة على قدميه منذ أن كان طفلاً.

 

وقال المواطن رجا المعبدي في الفيديو:" أنا أبلغ من العمر 25 عاماً وأدرس في المرحلة الثانوية، وشعوري لا يوصف وأنا أقف على قدمي لأول مرة منذ ولادتي، أقل ما يقال عن شعوري هو ملامسة الغيوم وتذوق معنى الانتصار ".

ولفت المواطن:" حالتي الصحية هذه بدأت منذ الطفولة بسبب نقص الأكسجين عند الولادة، مما أدى إلى ضعف في عضلات الطرف السفلي من الأقدام. حالتي تصنف قصر في الأوتار من تحت الركبة والساق ".

 

وتابع المعبدي:"  في عام 2017 قرر الأطباء إجراء ثلاث عمليات جراحية له لإطالة الأوتار ، مشيراً إلى أنه كان في السابق يقوم بأداء مهامه اليومية بـ"الحبو" على اليدين أو بمساعدة الأهل والدته ، وقام باستخدام العكاز منذ عام ونصف، ولكن منذ يوم أمس يقف بدون عكاز ولله الحمد "، مضيفا:" أنا من الأشخاص الذين يواجهون حياتهم بأسلوب التحدي والعزيمة والإصرار والهمة، وهذا ما زرعته والدتي في نفسي".

Time واتساب
مواطن
عمليات جراحية
رجا المعبدي

أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
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المفروض معدات وأدوات التنظيف تكون في محلات خاصه لهذا الشي
ابو محمد 😎 ✍️
السلاح ما ينمزح فيه ..
Ali
مشكله لابد من مشاركة جلاد الطواقي مايرعبهم الا نزوله للملعب ارجو إعادة النظر في هذا القرار
ابوفيصل
والله ان مشعل الخالدي هو الربحان الي افتك منها ...بعد ما تطلقت ظهر معدنها

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