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الحرس الوطني توفر وظائف شاغرة للجنسين على بند التشغيل والصيانة

Time منذ 20 دقيقة
Views 1481
الحرس الوطني توفر وظائف شاغرة للجنسين على بند التشغيل والصيانة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الحرس الوطني عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على بند التشغيل والصيانة، واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وأوضحت وزارة الحرس الوطني المؤهلات المطلوبة (بكالوريوس، دبلوم، الشهادة الابتدائية).

واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، والعمر لا يقل عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً، واجتياز المقابلة الشخصية، وأن يكون لائقاً طبياً وأن يجتاز الكشف الطبي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخله بالشرف والأمانة، وأن لا يكون محال على التقاعد من أي جهة حكومية، والالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعياً بالعمل الإداري، الخبرات السابقة بالقطاع الخاص يجب أن تكون في طبيعة عمل الوظيفة وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها موضحاً بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة وأن تكون موثقه ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية مع إحضار تقرير من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.

وأشارت إلى أنه سيتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها أو في التقدم على أكثر من وظيفة، وأن يكون مسجلاً في برنامج (ساعد) للباحثين عن العمل لمن يحمل مؤهل الثانوية فما دون.

ولفتت إلى أن التقديم بدأ اليوم، وسوف ينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1442/07/20هـ الموافق 2021/03/04م.

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أحدث التعليقات

المهم
عماله زائده عن الحاجة .ماذا يرجى منها .
سهااام
الله يرفع عنها
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من ملقوف مقرود .. .. قالوا // ملغوف وهو رطب ..
الين ✌️🦦
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الين ✌️🦦
حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

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