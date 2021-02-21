الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

Time منذ ساعة
Views 1634
Comment 2
حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على المملكة.

 

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال وجنوب المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 30 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 15 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

Time واتساب
أمطار
الرياض
مكة المكرمة
جازان
المملكة
الطقس

أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
دائما النصر بوابة بطولات الهلال اقرب البطولات سوبر لندن راسيه جحفلي رباعيه وتحقيق الدوري ثنائيه وتحقيق كاس الملم
المفروض معدات وأدوات التنظيف تكون في محلات خاصه لهذا الشي
ابو محمد 😎 ✍️
السلاح ما ينمزح فيه ..
Ali
مشكله لابد من مشاركة جلاد الطواقي مايرعبهم الا نزوله للملعب ارجو إعادة النظر في هذا القرار
ابوفيصل
والله ان مشعل الخالدي هو الربحان الي افتك منها ...بعد ما تطلقت ظهر معدنها

أخر الأخبار

بالفيديو.. تفاصيل سرقة سيارة مواطنة من أمام منزلها في الرياض
بالفيديو.. تفاصيل سرقة سيارة مواطنة من أمام منزلها في الرياض
Time منذ دقيقة Views 1011
كيدهن عظيم
كيدهن عظيم
Time منذ 15 دقيقة Views 192
نهاية التطعيس والتهور
نهاية التطعيس والتهور
Time منذ 16 دقيقة Views 146
موقف محرج لحكم المباراة
موقف محرج لحكم المباراة
Time منذ 17 دقيقة Views 221
طريقة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج عبر ‎" أبشر"
طريقة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج عبر ‎" أبشر"
Time منذ 23 دقيقة Views 1359
المرور يصدم الجميع بخصوص مخالفة الوقوف الخاطئ 
المرور يصدم الجميع بخصوص مخالفة الوقوف الخاطئ 
Time منذ 34 دقيقة Views 2213
مشروع مشترك بين السعودية للصناعات العسكرية و" لوكهيد مارتن "
مشروع مشترك بين السعودية للصناعات العسكرية و" لوكهيد مارتن "
Time منذ 44 دقيقة Views 1582
الهلال يعلن طرح الطقم الثالث للفريق
الهلال يعلن طرح الطقم الثالث للفريق
Time منذ 50 دقيقة Views 1778
شركة حمد الرقيب التجارية توفر وظائف شاغرة
شركة حمد الرقيب التجارية توفر وظائف شاغرة
Time منذ ساعة Views 1445
سبب استبعاد حمدالله من قائمة النصر لمواجهة الهلال 
سبب استبعاد حمدالله من قائمة النصر لمواجهة الهلال 
Time منذ ساعة Views 2387