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الكشف عن الحد الأقصى لرسوم عمليات نظام المدفوعات الفورية " سريع "

Time منذ ساعة
Views 1848
الكشف عن الحد الأقصى لرسوم عمليات نظام المدفوعات الفورية " سريع "

الرياض (صدى):
يوفر نظام المدفوعات الفورية "سريع" حين للعمليات التي يمكن للعملاء إتمامها: الأول الحد الأقصى للعملية الواحدة في النظام، والثاني حد الحوالة السريعة الذي لايتطلب إضافة وتفعيل المستفيد.

يبلغ الحد الأقصى للعملية الواحدة في النظام 20 ألف ريال، بينما يبلغ الحد الأقصى للعملية الواحدة للحوالات السريعة2500 ريال.

واتضح أن الحد الأقصى لرسوم عمليات نظام المدفوعات الفورية "سريع":نصف ريال للعمليات التي تساوي أو تقل قيمتها عن 500 ريال، وريال واحد للعمليات التي تزيد قيمتها عن 500 ريال.

تشكل هذه الحدود والرسوم الحد الأقصى المتاح بحسب تعليمات البنك المركزي، ويعتمد تعيينها على سياسة البنك الخاص بك.

Time واتساب
رسوم
البنك المركزي
المدفوعات الفورية
سريع
حوالات

أحدث التعليقات

المهم
عماله زائده عن الحاجة .ماذا يرجى منها .
سهااام
الله يرفع عنها
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من ملقوف مقرود .. .. قالوا // ملغوف وهو رطب ..
الين ✌️🦦
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الين ✌️🦦
حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

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