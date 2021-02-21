الأعداد السابقة للصحيفة

متحدث الصحة: اللقاحات متوفرة بجميع مناطق المملكة

Time منذ 4 دقائق
Views 1137
متحدث الصحة: اللقاحات متوفرة بجميع مناطق المملكة

الرياض (صدى):
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن اللقاحات متوفرة في مناطق المملكة كافة وباستيعابية أكبر، مشيراً إلى أن أخذ اللقاح والاستمرار في تطبيق الإجراءات أمران غايةً في الأهمية لتخطي جائحة كورونا, كون المناعة الفردية تأخذ وقتًا حتى تصل إلى مستوى المناعة العالية.

وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم, أن منحنى الإصابات المؤكدة يمر بمرحلة حساسة ومهمة جدًا، ويجب متابعتها بمزيد من الحذر واليقظة، لا سيما مع ما يرصد من ارتفاع في تسجيل الإصابات.

وأشار إلى أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا وصل عددهم إلى 541411 شخصاً, معلناً تسجيل 315 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (375006) حالة، من بينها (2451) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (508) حالات حرجة, كما بلغ عدد المتعافين (366094) حالة بإضافة (349) حالة تعافٍ جديدة, فيما بلغ عدد الوفيات (6461) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة.

وأكد متحدث الصحة أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7383372 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ 1988318 مراجعاً، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ27811408 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (13332326) فحصاً مخبرياً دقيقاً.

Time واتساب
الصحة
كورونا
العبدالعالي

أحدث التعليقات

المهم
عماله زائده عن الحاجة .ماذا يرجى منها .
سهااام
الله يرفع عنها
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من ملقوف مقرود .. .. قالوا // ملغوف وهو رطب ..
الين ✌️🦦
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الين ✌️🦦
حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة
Time منذ 4 دقائق Views 1097
متحدث الصحة: اللقاحات متوفرة بجميع مناطق المملكة
متحدث الصحة: اللقاحات متوفرة بجميع مناطق المملكة
Time منذ 4 دقائق Views 1137
كورونا يتسبب في إغلاق مقر نادي الباطن ومنع إجراء التدريبات
كورونا يتسبب في إغلاق مقر نادي الباطن ومنع إجراء التدريبات
Time منذ 14 دقيقة Views 1325
الحرس الوطني توفر وظائف شاغرة للجنسين على بند التشغيل والصيانة
الحرس الوطني توفر وظائف شاغرة للجنسين على بند التشغيل والصيانة
Time منذ 19 دقيقة Views 1466
سيدة تضرب آخرى في الطائرة بسبب بكاء طفلها
سيدة تضرب آخرى في الطائرة بسبب بكاء طفلها
Time منذ 47 دقيقة Views 390
طاح في شر اعماله
طاح في شر اعماله
Time منذ 48 دقيقة Views 433
شرطي وزميله يتفاجئون بشاحنة
شرطي وزميله يتفاجئون بشاحنة
Time منذ 49 دقيقة Views 388
" الشؤون الإسلامية " تكشف تفاصيل جديدة بشأن إغلاق المساجد 
" الشؤون الإسلامية " تكشف تفاصيل جديدة بشأن إغلاق المساجد 
Time منذ 56 دقيقة Views 1859
طريقة التخلص من دهون البطن في 6 خطوات
طريقة التخلص من دهون البطن في 6 خطوات
Time منذ ساعة Views 1815
الكشف عن الحد الأقصى لرسوم عمليات نظام المدفوعات الفورية " سريع "
الكشف عن الحد الأقصى لرسوم عمليات نظام المدفوعات الفورية " سريع "
Time منذ ساعة Views 1847