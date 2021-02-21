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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

Time منذ 3 ساعات
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 61.74 نقطة ليقفل عند مستوى 9085.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 310 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 435 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 116 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الفخارية، وسابتكو، ومدينة المعرفة، وصدر، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، وتشب، واللجين، وساب للتكافل، واليمامة للحديد فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 4.15%.

فيما كانت أسهم شركات لازوردي، ودار الأركان، وزين السعودية، وسابتكو، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وأنعام القابضة، ولازوردي، والفخارية، والعمران هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 359.75 نقطة ليقفل عند مستوى 27096.25 نقطة، وبتداولات بلغت 101 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 960 ألف سهم تقاسمتها 2219 صفقة.

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سوق الأسهم

أحدث التعليقات

ع. س. ع
فاعل خير وهذة الفاضك اتق الله كلكم لآدم وأدم من تراب لاتكون حاجز في الجنة هذة عنصرية مقيتة بعدين ليش الزعل علشان بيتروسة العروسة أليس من وضع كلمة التوحيد على حذائة ولم نرى احد انتقدة كما تنتقد الكابتن الكبير قاهر بيتروسة فيصل مسرحي
e.alofi
دايم إلي يبط سبدي ويقهرني 😂 لقالت نصيييب وشلوون طلع نصيب بدون سبب الطلاق لازم يكون له سبب مقنع
e.alofi
القطط والكلاب حيوانات وفية للإنسان 🥺💔
ابو نوران
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياليت اقدر اوصل للبنت او احد أقاربها وتبشر بالخير لوجه الله تعالى
e.alofi
على قول العلماء ومستكشفي الأرواح التي تسكن البيوت انا شفت دكتور امريكي في قناة ناشونال جيوغرافيك يقول أن هذه الأرواح إنما هي ليست عفاريت بل جن وهنالك فرق بين العفريت والجن وهؤلاء يسكنون الأماكن ألتي حدثت فيها جرائم قتل ويكون عادتاً قرين المقتول طبعاً اما امرأة أو رجل ويكون حزين جداً ولا يريد أحد يدخل المكان وهذا معروف من قديييم الأزمان.

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