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«توكلنا» يصدر توضيحاً بشأن تسجيل الخروج من تجمع المولات

Time منذ ساعة
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«توكلنا» يصدر توضيحاً بشأن تسجيل الخروج من تجمع المولات

الرياض (صدى):
علق تطبيق «توكلنا» على ما تم تداوله بشأن رسائل التنبيه التي تداولها البعض بشأن تسجيل الدخول والخروج من تصريح التجمع في المولات والمراكز التجارية عبر مسح «الباركود» المخصص لكل منشأة.

ولفت التطبيق إلى أنه في حالة عدم تسجيل الزائر للخروج من مكان التجمع فإنه يتم تسجيل خروجه آليا والمرافقين -إن وجدوا- عند تجاوز الزائر النطاق الجغرافي المحدد لتصريح التجمع.

وأشار إلى أن تصريح التجمع التجاري يمكن استخدامه من قبل مسؤولي الجهات التجارية للموظفين وللزائرين مثل المولات والمعارض والمحلات التجارية وغيره مع الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
فاعل خير وهذة الفاضك اتق الله كلكم لآدم وأدم من تراب لاتكون حاجز في الجنة هذة عنصرية مقيتة بعدين ليش الزعل علشان بيتروسة العروسة أليس من وضع كلمة التوحيد على حذائة ولم نرى احد انتقدة كما تنتقد الكابتن الكبير قاهر بيتروسة فيصل مسرحي
e.alofi
دايم إلي يبط سبدي ويقهرني 😂 لقالت نصيييب وشلوون طلع نصيب بدون سبب الطلاق لازم يكون له سبب مقنع
e.alofi
القطط والكلاب حيوانات وفية للإنسان 🥺💔
ابو نوران
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياليت اقدر اوصل للبنت او احد أقاربها وتبشر بالخير لوجه الله تعالى
e.alofi
على قول العلماء ومستكشفي الأرواح التي تسكن البيوت انا شفت دكتور امريكي في قناة ناشونال جيوغرافيك يقول أن هذه الأرواح إنما هي ليست عفاريت بل جن وهنالك فرق بين العفريت والجن وهؤلاء يسكنون الأماكن ألتي حدثت فيها جرائم قتل ويكون عادتاً قرين المقتول طبعاً اما امرأة أو رجل ويكون حزين جداً ولا يريد أحد يدخل المكان وهذا معروف من قديييم الأزمان.

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