كيفية هبوط الطائرة بأمان رغم احتراق أحد محركيها

واشنطن (صدى):
تسببت واقعة احتراق أحد محركي طائرة "أميركان إيرلاينز" وإجبارها على العودة من حيث أتت، بعيد إقلاعها في إثارة الجدل عن كيفية هبوط الطائرة بأمان، رغم أن أحد محركيها تعطل وتناثرت قطعه في الجو بعد أن حاصرته النيران.
ويعد بوسع الطائرات ذات المحركين أن تواصل رحلتها بمحرك واحد، وفي الواقع يمكنها أن تستمر في الإقلاع والهبوط الآمن بمحرك واحد؛ حيث أن فقدان أحد محركي الطائرة لا يعد مشكلة خطيرة، كما يتم إخضاع الطيارين لتدريبات مكثفة للتعامل مع هذا الوضع.
وأوضح خبراء، أنه في حال تعطل المحرك أو حدوث أي طارئ آخر في الجو، لدى الطيارين تعليمات واضحة تتخلص في 3 كلمات الطيار والتحليق والتواصل؛ حيث أولا ضمان قدرة طاقم من الطائرة استمرار عملية الطيران، وثانيا ضمان أن الطائرة تحت السيطرة التامة قبل تصحيح المسار والاستمرار فيه.
ويأتي بعد ذلك يتم إبلاغ الأطراف ذات العلاقة بالأمر مثل أبراج المراقبة في المطارات، وهناك قائمة الخطوات الواجب اتخاذها حيال أي مشكلة في المحركات مثل إطفاء المحرك الذي أصابه العطل بشكل تام، وتشغيل طفايات الحريق.
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