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كيفية هبوط الطائرة بأمان رغم احتراق أحد محركيها

Time منذ ساعة
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كيفية هبوط الطائرة بأمان رغم احتراق أحد محركيها

واشنطن (صدى):
تسببت واقعة احتراق أحد محركي طائرة "أميركان إيرلاينز" وإجبارها على العودة من حيث أتت، بعيد إقلاعها في إثارة الجدل عن كيفية هبوط الطائرة بأمان، رغم أن أحد محركيها تعطل وتناثرت قطعه في الجو بعد أن حاصرته النيران.

ويعد بوسع الطائرات ذات المحركين أن تواصل رحلتها بمحرك واحد، وفي الواقع يمكنها أن تستمر في الإقلاع والهبوط الآمن بمحرك واحد؛ حيث أن فقدان أحد محركي الطائرة لا يعد مشكلة خطيرة، كما يتم إخضاع الطيارين لتدريبات مكثفة للتعامل مع هذا الوضع.

وأوضح خبراء، أنه في حال تعطل المحرك أو حدوث أي طارئ آخر في الجو، لدى الطيارين تعليمات واضحة تتخلص في 3 كلمات الطيار والتحليق والتواصل؛ حيث أولا ضمان قدرة طاقم من الطائرة استمرار عملية الطيران، وثانيا ضمان أن الطائرة تحت السيطرة التامة قبل تصحيح المسار والاستمرار فيه.

ويأتي بعد ذلك يتم إبلاغ الأطراف ذات العلاقة بالأمر مثل أبراج المراقبة في المطارات، وهناك قائمة الخطوات الواجب اتخاذها حيال أي مشكلة في المحركات مثل إطفاء المحرك الذي أصابه العطل بشكل تام، وتشغيل طفايات الحريق.

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اختراق طائرة
احتراق محرك

أحدث التعليقات

ع. س. ع
فاعل خير وهذة الفاضك اتق الله كلكم لآدم وأدم من تراب لاتكون حاجز في الجنة هذة عنصرية مقيتة بعدين ليش الزعل علشان بيتروسة العروسة أليس من وضع كلمة التوحيد على حذائة ولم نرى احد انتقدة كما تنتقد الكابتن الكبير قاهر بيتروسة فيصل مسرحي
e.alofi
دايم إلي يبط سبدي ويقهرني 😂 لقالت نصيييب وشلوون طلع نصيب بدون سبب الطلاق لازم يكون له سبب مقنع
e.alofi
القطط والكلاب حيوانات وفية للإنسان 🥺💔
ابو نوران
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياليت اقدر اوصل للبنت او احد أقاربها وتبشر بالخير لوجه الله تعالى
e.alofi
على قول العلماء ومستكشفي الأرواح التي تسكن البيوت انا شفت دكتور امريكي في قناة ناشونال جيوغرافيك يقول أن هذه الأرواح إنما هي ليست عفاريت بل جن وهنالك فرق بين العفريت والجن وهؤلاء يسكنون الأماكن ألتي حدثت فيها جرائم قتل ويكون عادتاً قرين المقتول طبعاً اما امرأة أو رجل ويكون حزين جداً ولا يريد أحد يدخل المكان وهذا معروف من قديييم الأزمان.

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