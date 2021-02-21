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القبض على المعتدي على امرأة في أحد الأماكن العامة بحفر الباطن

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القبض على المعتدي على امرأة في أحد الأماكن العامة بحفر الباطن

الدمام (صدى):
إشارة إلي ما نشرته "صدى" عن تعرض فتاة للتحرش اللفظي والجسدي، خلال سيرها بأحد شوارع حفر الباطن، فقد تم القبض على المعتدي.

وفي التفاصيل ، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص قام بالاعتداء على امرأة في أحد الأماكن العامة، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة حفر الباطن - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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القبض
حفر الباطن
التحرش
النائب العام

أحدث التعليقات

ع. س. ع
فاعل خير وهذة الفاضك اتق الله كلكم لآدم وأدم من تراب لاتكون حاجز في الجنة هذة عنصرية مقيتة بعدين ليش الزعل علشان بيتروسة العروسة أليس من وضع كلمة التوحيد على حذائة ولم نرى احد انتقدة كما تنتقد الكابتن الكبير قاهر بيتروسة فيصل مسرحي
e.alofi
دايم إلي يبط سبدي ويقهرني 😂 لقالت نصيييب وشلوون طلع نصيب بدون سبب الطلاق لازم يكون له سبب مقنع
e.alofi
القطط والكلاب حيوانات وفية للإنسان 🥺💔
ابو نوران
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياليت اقدر اوصل للبنت او احد أقاربها وتبشر بالخير لوجه الله تعالى
e.alofi
على قول العلماء ومستكشفي الأرواح التي تسكن البيوت انا شفت دكتور امريكي في قناة ناشونال جيوغرافيك يقول أن هذه الأرواح إنما هي ليست عفاريت بل جن وهنالك فرق بين العفريت والجن وهؤلاء يسكنون الأماكن ألتي حدثت فيها جرائم قتل ويكون عادتاً قرين المقتول طبعاً اما امرأة أو رجل ويكون حزين جداً ولا يريد أحد يدخل المكان وهذا معروف من قديييم الأزمان.

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