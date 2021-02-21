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15 ألف ريال غرامة ضد عبدالرزاق حمدالله

Time منذ 20 دقيقة
Views 1658
15 ألف ريال غرامة ضد عبدالرزاق حمدالله

نواف السالم (صدى):
عاقبت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، لاعب فريق نادي النصر عبدالرزاق حمدلله لقيامه بتبادل القميص مع لاعب من فريق التعاون.

وألزمت اللجنة لاعب النصر بدفع غرامة مالية قدرها (15،000) وذلك لمخالفته القواعد الصحية والقرار غير قابل للاستئناف وفق المادة (139) من لائحة الانضباط.

وفي السياق نفسه، أصدرت اللجنة قرارًا بمعاقبة لاعب فريق نادي التعاون كاسيو أنجوس لقيامه بتبادل القميص مع لاعب من النصر، وذلك وفقاً لتقرير المراقب الطبي و إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (15،000)، والقرار غير قابل للاستئناف وفق المادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

 

 

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لجنة الانضباط
النصر
التعاون
عبدالرزاق حمدالله
كاسيو أنجوس

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
محاور تمثيل العناصر ماذا عنها إنها وحدات العناصر ومحاور العناصر ومحتوى نسج الثوب من الخيطان التي تعد وتصنع من الوبر والصوف والقطن والحرير وسائر المغزول حتى شعر البقر
د محمد ماجد بخش
عندما يهان من يحمل العلم ويسلب مقومات بقائه فهذا نوع من المغامرة غير المحمودة صحيح أنه فرد ( قالوا في الأمثال : أضرب المربوط يخاف السائب ) وفعلوا ونجحوا
e.alofi
كلامه صحيح 💯 100%100 إذا وقعت هذه الأمور المرعبة فيحق للمرأة الإنفصال عن زوجها
e.alofi
كلامه صحيح 💯 100%100 إذا وقعت هذه الأمور المرعبة فيحق للمرأة الإنفصال عن زوجها
د محمد ماجد بخش
همسة في أذن أسترايا وعقل كندا ومخ روسيا وعقل أمريكا وعسل السعودية التوافقات-الممثلة- بين العناصر سببها الحيز الفراغي لسعة وحدة الكتلة الذرية في مجموعها الممثل عدديا عندما تكون تبعا أو متبعا بالوحدات الثقالية المغناطيسية البنائية المحددة بمجموع وحدات الثقالة المكافئة المنتظمة الممثلة

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