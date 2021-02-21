15 ألف ريال غرامة ضد عبدالرزاق حمدالله

نواف السالم (صدى):
عاقبت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، لاعب فريق نادي النصر عبدالرزاق حمدلله لقيامه بتبادل القميص مع لاعب من فريق التعاون.
وألزمت اللجنة لاعب النصر بدفع غرامة مالية قدرها (15،000) وذلك لمخالفته القواعد الصحية والقرار غير قابل للاستئناف وفق المادة (139) من لائحة الانضباط.
وفي السياق نفسه، أصدرت اللجنة قرارًا بمعاقبة لاعب فريق نادي التعاون كاسيو أنجوس لقيامه بتبادل القميص مع لاعب من النصر، وذلك وفقاً لتقرير المراقب الطبي و إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (15،000)، والقرار غير قابل للاستئناف وفق المادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.