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بالفيديو.. «الأحوال المدنية»‏ توضح خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج

Time منذ 34 دقيقة
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بالفيديو.. «الأحوال المدنية»‏ توضح خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج

الرياض (صدى):
أوضحت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، أبرز المعلومات عن خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج.

وقالت "الأحوال المدنية"، أنه بمجرد تسجيل قرانك في وزارة العدل سيتم تسجيل زواجك إلكترونيًا بالأحوال المدنية من خلال الربط الإلكتروني بين الجهتين، ويمكن إدخال حسابك في منصة أبشر وتطلب استلام سجل الأسرة عبر عنوانك الوطني ويصلك من خلال البريد في مكانك دون زيارة الأحوال المدنية.

وأشارت إلى أن ذلك باتباعك الخطوات التالية: تسجيل الدخول عبر حسابك في منصة أبشر، اختيار خدماتي، اختيار الأحوال المدنية، خدمة إيصال وإصدار سجل الأسرة للزوج.

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سجل الأسرة

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
محاور تمثيل العناصر ماذا عنها إنها وحدات العناصر ومحاور العناصر ومحتوى نسج الثوب من الخيطان التي تعد وتصنع من الوبر والصوف والقطن والحرير وسائر المغزول حتى شعر البقر
د محمد ماجد بخش
عندما يهان من يحمل العلم ويسلب مقومات بقائه فهذا نوع من المغامرة غير المحمودة صحيح أنه فرد ( قالوا في الأمثال : أضرب المربوط يخاف السائب ) وفعلوا ونجحوا
e.alofi
كلامه صحيح 💯 100%100 إذا وقعت هذه الأمور المرعبة فيحق للمرأة الإنفصال عن زوجها
e.alofi
كلامه صحيح 💯 100%100 إذا وقعت هذه الأمور المرعبة فيحق للمرأة الإنفصال عن زوجها
د محمد ماجد بخش
همسة في أذن أسترايا وعقل كندا ومخ روسيا وعقل أمريكا وعسل السعودية التوافقات-الممثلة- بين العناصر سببها الحيز الفراغي لسعة وحدة الكتلة الذرية في مجموعها الممثل عدديا عندما تكون تبعا أو متبعا بالوحدات الثقالية المغناطيسية البنائية المحددة بمجموع وحدات الثقالة المكافئة المنتظمة الممثلة

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