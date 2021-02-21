بالفيديو.. «الأحوال المدنية»‏ توضح خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج

الرياض (صدى):
أوضحت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، أبرز المعلومات عن خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج.
وقالت "الأحوال المدنية"، أنه بمجرد تسجيل قرانك في وزارة العدل سيتم تسجيل زواجك إلكترونيًا بالأحوال المدنية من خلال الربط الإلكتروني بين الجهتين، ويمكن إدخال حسابك في منصة أبشر وتطلب استلام سجل الأسرة عبر عنوانك الوطني ويصلك من خلال البريد في مكانك دون زيارة الأحوال المدنية.
وأشارت إلى أن ذلك باتباعك الخطوات التالية: تسجيل الدخول عبر حسابك في منصة أبشر، اختيار خدماتي، اختيار الأحوال المدنية، خدمة إيصال وإصدار سجل الأسرة للزوج.