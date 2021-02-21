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بالفيديو.. ثلوج تبوك تفتح باب النقاش العالمي حول التغير المناخي

Time منذ 24 دقيقة
Views 1651
بالفيديو.. ثلوج تبوك تفتح باب النقاش العالمي حول التغير المناخي

تبوك (صدى):
ركزت مواقع عالمية على تساقط الثلوج في أجزاء من منطقة تبوك الأيام الماضية، بسبب الفيديوهات التي ساهمت في فتح نقاش حول التغير المناخي.

ونشر المصور والمهتم بالطقس بندر الحواس، لحظة تساقط الثلوج على أسنمة الإبل واكتساء الأرض باللون الأبيض في جبال الظهر شمال غرب تبوك يوم الخميس الماضي، مضيفًا أن العديد من السياح والمواطنين يزورون جبال منطقة تبوك سنويًا، ليشهدوا تساقط الثلوج على مرتفعاتها.

وأعاد موقعا "KHO*11" و"The journal Times" نشر المقطع ذاته، فيما زعم الأخير أن هذه العاصفة الثلجية "نادرة للغاية"، بينما شاركت الصحفية جويس كرم "فيديو الإبل" عبر حسابها في "تويتر"، مشيرة إلى العاصفة الثلجية التي ضربت كلاً من سوريا والأردن ولبنان وفلسطين يوم الأربعاء الماضي.

وأعاد لاعب كرة السلة الأمريكي السابق "ريكس شابمان"، نشر فيديو بندر الحواس عبر حسابه في "تويتر" مع تعليق: "يا منكري المناخ إنها تثلج الآن في المملكة العربية السعودية"، وحظي المقطع بانتشار واسع، حيث أعاد تغريده أكثر من 43 ألف مغرد، كما حظي على 109 آلاف إعجاب.

 

 

Time واتساب
تبوك
التغير المناخي
ثلوج

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
محاور تمثيل العناصر ماذا عنها إنها وحدات العناصر ومحاور العناصر ومحتوى نسج الثوب من الخيطان التي تعد وتصنع من الوبر والصوف والقطن والحرير وسائر المغزول حتى شعر البقر
د محمد ماجد بخش
عندما يهان من يحمل العلم ويسلب مقومات بقائه فهذا نوع من المغامرة غير المحمودة صحيح أنه فرد ( قالوا في الأمثال : أضرب المربوط يخاف السائب ) وفعلوا ونجحوا
e.alofi
كلامه صحيح 💯 100%100 إذا وقعت هذه الأمور المرعبة فيحق للمرأة الإنفصال عن زوجها
e.alofi
كلامه صحيح 💯 100%100 إذا وقعت هذه الأمور المرعبة فيحق للمرأة الإنفصال عن زوجها
د محمد ماجد بخش
همسة في أذن أسترايا وعقل كندا ومخ روسيا وعقل أمريكا وعسل السعودية التوافقات-الممثلة- بين العناصر سببها الحيز الفراغي لسعة وحدة الكتلة الذرية في مجموعها الممثل عدديا عندما تكون تبعا أو متبعا بالوحدات الثقالية المغناطيسية البنائية المحددة بمجموع وحدات الثقالة المكافئة المنتظمة الممثلة

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