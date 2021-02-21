بالفيديو.. ثلوج تبوك تفتح باب النقاش العالمي حول التغير المناخي

تبوك (صدى):
ركزت مواقع عالمية على تساقط الثلوج في أجزاء من منطقة تبوك الأيام الماضية، بسبب الفيديوهات التي ساهمت في فتح نقاش حول التغير المناخي.
ونشر المصور والمهتم بالطقس بندر الحواس، لحظة تساقط الثلوج على أسنمة الإبل واكتساء الأرض باللون الأبيض في جبال الظهر شمال غرب تبوك يوم الخميس الماضي، مضيفًا أن العديد من السياح والمواطنين يزورون جبال منطقة تبوك سنويًا، ليشهدوا تساقط الثلوج على مرتفعاتها.
وأعاد موقعا "KHO*11" و"The journal Times" نشر المقطع ذاته، فيما زعم الأخير أن هذه العاصفة الثلجية "نادرة للغاية"، بينما شاركت الصحفية جويس كرم "فيديو الإبل" عبر حسابها في "تويتر"، مشيرة إلى العاصفة الثلجية التي ضربت كلاً من سوريا والأردن ولبنان وفلسطين يوم الأربعاء الماضي.
وأعاد لاعب كرة السلة الأمريكي السابق "ريكس شابمان"، نشر فيديو بندر الحواس عبر حسابه في "تويتر" مع تعليق: "يا منكري المناخ إنها تثلج الآن في المملكة العربية السعودية"، وحظي المقطع بانتشار واسع، حيث أعاد تغريده أكثر من 43 ألف مغرد، كما حظي على 109 آلاف إعجاب.