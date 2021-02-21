عيب فني يضايق مستخدمي هواتف آيفون 12

وكالات (صدى):
اشتكى عدد كبير من مستخدمي هواتف آيفون 12 من وجود عيب فني متمثل في أن الشاشة بها ضوء "لون أخضر" قوي .
وتجاهلت شركة أبل في البداية هذه الشكاوي، فيما أظهرت تقارير أن شركة أبل أخبرت مزودي خدماتها بشكل سري بضرورة تجنب بيع أجهزتها المتأثرة بالخلل.
واعترفت شركة أبل في النهاية بوجود هذه المشكلة مضيفة أن الهواتف التي ظهر فيها هذا العيب كانت بسبب إصدار نظام التشغيل وليس بالشاشة نفسها.
ووصفت الشركة هذات العيب بأنه توهج خافت قد يظهر عند تخفيض درجة سطوع الشاشة أثناء وجود خلفيات سوداء، دون أن توضح سبب ذلك.
ودعت الشركة مستخدمي الهواتف إلى تحديث الإصدار التجريبي لنظام التشغيل iOS 14.5، فيما أكد بعض المستخدمين أن التحديث أحدث فرقا بسيطا بالمشكلة، بينما ذكر البعض الآخر أن التحديث لم يحل المشكلة إطلاقا.