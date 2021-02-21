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عيب فني يضايق مستخدمي هواتف آيفون 12

Time منذ ساعة
Views 1955
عيب فني يضايق مستخدمي هواتف آيفون 12

وكالات (صدى):
اشتكى عدد كبير من مستخدمي هواتف آيفون 12 من وجود عيب فني متمثل في أن الشاشة بها ضوء "لون أخضر" قوي .

وتجاهلت شركة أبل في البداية هذه الشكاوي، فيما أظهرت تقارير أن شركة أبل أخبرت مزودي خدماتها بشكل سري بضرورة تجنب بيع أجهزتها المتأثرة بالخلل.

واعترفت شركة أبل في النهاية بوجود هذه المشكلة مضيفة أن الهواتف التي ظهر فيها هذا العيب كانت بسبب إصدار نظام التشغيل وليس بالشاشة نفسها.

ووصفت الشركة هذات العيب بأنه توهج خافت قد يظهر عند تخفيض درجة سطوع الشاشة أثناء وجود خلفيات سوداء، دون أن توضح سبب ذلك.

ودعت الشركة مستخدمي الهواتف إلى تحديث الإصدار التجريبي لنظام التشغيل iOS 14.5، فيما أكد بعض المستخدمين أن التحديث أحدث فرقا بسيطا بالمشكلة، بينما ذكر البعض الآخر أن التحديث لم يحل المشكلة إطلاقا.

Time واتساب
شركة أبل
نظام التشغيل iOS هواتف آيفون 12

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
محاور تمثيل العناصر ماذا عنها إنها وحدات العناصر ومحاور العناصر ومحتوى نسج الثوب من الخيطان التي تعد وتصنع من الوبر والصوف والقطن والحرير وسائر المغزول حتى شعر البقر
د محمد ماجد بخش
عندما يهان من يحمل العلم ويسلب مقومات بقائه فهذا نوع من المغامرة غير المحمودة صحيح أنه فرد ( قالوا في الأمثال : أضرب المربوط يخاف السائب ) وفعلوا ونجحوا
e.alofi
كلامه صحيح 💯 100%100 إذا وقعت هذه الأمور المرعبة فيحق للمرأة الإنفصال عن زوجها
e.alofi
كلامه صحيح 💯 100%100 إذا وقعت هذه الأمور المرعبة فيحق للمرأة الإنفصال عن زوجها
د محمد ماجد بخش
همسة في أذن أسترايا وعقل كندا ومخ روسيا وعقل أمريكا وعسل السعودية التوافقات-الممثلة- بين العناصر سببها الحيز الفراغي لسعة وحدة الكتلة الذرية في مجموعها الممثل عدديا عندما تكون تبعا أو متبعا بالوحدات الثقالية المغناطيسية البنائية المحددة بمجموع وحدات الثقالة المكافئة المنتظمة الممثلة

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