شاهد.. مقاتل يتخلى عن الفوز في نزاله تحت تهديد السلاح

وكالات (صدى):
شهد النزال الذى أقيم بين البرازيلي ليوناردو باربوسا ومنافسه الأفغاني أحمد والي حوتاك، في بطولة “Truly Grand Fighting Championship” قيام الأول بالتخلى عن الفوز لصالح منافسه.
واعترف باربوسا أنه اضطر للخسارة أمام منافسه خوفا من التهديدات التي تلقاها قبل النزال الذي أقيم في أفغانستان.
وأضاف أن تعرض للتهديد في غرفة تغيير الملابس من قبل رجل مسلح بمسدس، لافتا إلى أن نفس هذا الرجل وقف لاحقا بالقرب من القفص أثناء النزال.
وأشار إلى أنه خاف على نفسه بعدما شاهد الرجل المسلح فأدعى أنه تلقى ضرب كبيرة وسقط على الأرض، وأعلن الحكم فوز منافسه.