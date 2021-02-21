حسين عبدالغني: لا نريد أن يتقدم الهلال على حسابنا

نواف السالم (صدى):
اجتمع المدير التنفيذي بنادي النصر، حسين عبدالغني، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل مران أمس السبت، استعدادًا لمواجهة فريق الهلال، ضمن منافسات الجولة الـ20 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ودعا حسين عبدالغني اللاعبين لضرورة حصد نقاط الديربي، دون أن يتطرق للخسارة الماضية أمام القادسية بهدف دون رد، في الجولة الـ19 من بطولة دوري المحترفين، فيما قال: "نعمل كأسرة واحدة.. والمحك الحقيقي لنا هو الخروج من أزمة التذبذب في المستوى الفني للاعبين، من خلال المباريات المقبلة بدءا بمواجهة الهلال الذي عاد إلى المنافسة على اللقب".
وأكد حسين عبدالغني للاعبي النصر، قبل المواجهة المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل: "لذلك لا نريد أن يمضي قدما على حسابنا، لا سيما أننا قبل أسابيع ظفرنا أمامه بلقب كأس السوبر".