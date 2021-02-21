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حسين عبدالغني: لا نريد أن يتقدم الهلال على حسابنا

Time منذ 54 دقيقة
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حسين عبدالغني: لا نريد أن يتقدم الهلال على حسابنا

نواف السالم (صدى):
اجتمع المدير التنفيذي بنادي النصر، حسين عبدالغني، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل مران أمس السبت، استعدادًا لمواجهة فريق الهلال، ضمن منافسات الجولة الـ20 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ودعا حسين عبدالغني اللاعبين لضرورة حصد نقاط الديربي، دون أن يتطرق للخسارة الماضية أمام القادسية بهدف دون رد، في الجولة الـ19 من بطولة دوري المحترفين، فيما قال: "نعمل كأسرة واحدة.. والمحك الحقيقي لنا هو الخروج من أزمة التذبذب في المستوى الفني للاعبين، من خلال المباريات المقبلة بدءا بمواجهة الهلال الذي عاد إلى المنافسة على اللقب".

وأكد حسين عبدالغني للاعبي النصر، قبل المواجهة المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل: "لذلك لا نريد أن يمضي قدما على حسابنا، لا سيما أننا قبل أسابيع ظفرنا أمامه بلقب كأس السوبر".

 

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النصر
الهلال
حسين عبدالغني
دوري المحترفين

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اقشر من ضيافه ...
الملل
ماتخافين بكرة يجتمعون حول ولدك ويقولون هذا ولد سارة ويعيرونه وياخذونه طقطقه وبصير في الولد حالة نفسيه وينشرون مقاطع لو سالك وش الجواب اللي عندك بتقولين انا اودي رساله للمجتمع
نادر
يا رجال اذا سجدوا للقبور زعلان علشان عملولهم كعبة يطوفو عليها!!!
الملل
واضح انها اصيبة بحالة نفسية واضح من حزكة الوجة والعين وطريقة الكلام الحمذلله الذي عافانا
أبوخالد.أبها.
من أعظم القربات إلى الله .. إدخال السرور على قلب مسلم .. الراحمون .. يرحمهم الله يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه .. إن رحمة الله تنساب إلى الرحماء .. كما ينساب الماء إلى الارض السهلة .. إدخال السرور إلى قلوب المحرومين .. وتفريج كربات المكروبين .. وقضاء حوائج المساكين .. والسير مع المحتاجين .. وتنفيس ضيق المكلومين .. كلها أعمال صالحة .. تدخل صاحبها الجنة .. وتباعده عن النار .. تكاليف الزواج .. باهظة .. ولهذا .. لويجتمع العقلاء والتجار .. ويتفقوا على تشجيع الزواجات الجماعيه ثم يتولون الإنفاق عليها .. هذا العمل .. هو عمل طيب يساهم في حل كثير من المشاكل ويساعد في تقليل المصروفات ويقضي حوائج الكثير .

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