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تدشين 10 مراكز للقاحات كورونا بمنطقة المدينة المنورة

Time منذ ساعتين
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تدشين 10 مراكز للقاحات كورونا بمنطقة المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
دشنت وزارة الصحة 10 مراكز إضافية للقاحات كورونا في منطقة المدينة المنورة؛ وذلك بمركز صحي قباء، ومركز صحي الدعيثة، إضافةً لـ 8 مراكز بمحافظات ينبع، والعلا، وخيبر، ومهد الذهب، وبدر، والعيص، والحناكية، إلى جانب وادي الفرع .

وأوضحت صحة المدينة المنورة أنه تم تجهيز مراكز اللقاحات في كافة المحافظات بجميع الخدمات الأساسية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مبينةً أن المراكز يعمل بها نخبة من الطواقم الطبية المتخصصة، وموزعة في مختلف المحافظات لضمان سهولة وصول المستفيدين .

ودعت صحة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي؛ لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم - بإذن الله - من الإصابة بفيروس "كورونا".

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فيروس كورونا
منطقة المدينة المنورة
لقاحات كورونا

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اقشر من ضيافه ...
الملل
ماتخافين بكرة يجتمعون حول ولدك ويقولون هذا ولد سارة ويعيرونه وياخذونه طقطقه وبصير في الولد حالة نفسيه وينشرون مقاطع لو سالك وش الجواب اللي عندك بتقولين انا اودي رساله للمجتمع
نادر
يا رجال اذا سجدوا للقبور زعلان علشان عملولهم كعبة يطوفو عليها!!!
الملل
واضح انها اصيبة بحالة نفسية واضح من حزكة الوجة والعين وطريقة الكلام الحمذلله الذي عافانا
أبوخالد.أبها.
من أعظم القربات إلى الله .. إدخال السرور على قلب مسلم .. الراحمون .. يرحمهم الله يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه .. إن رحمة الله تنساب إلى الرحماء .. كما ينساب الماء إلى الارض السهلة .. إدخال السرور إلى قلوب المحرومين .. وتفريج كربات المكروبين .. وقضاء حوائج المساكين .. والسير مع المحتاجين .. وتنفيس ضيق المكلومين .. كلها أعمال صالحة .. تدخل صاحبها الجنة .. وتباعده عن النار .. تكاليف الزواج .. باهظة .. ولهذا .. لويجتمع العقلاء والتجار .. ويتفقوا على تشجيع الزواجات الجماعيه ثم يتولون الإنفاق عليها .. هذا العمل .. هو عمل طيب يساهم في حل كثير من المشاكل ويساعد في تقليل المصروفات ويقضي حوائج الكثير .

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