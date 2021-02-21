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وظيفة تقنية شاغرة في شركة بنده للتجزئة

Time منذ ساعة
Views 1930
وظيفة تقنية شاغرة في شركة بنده للتجزئة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بنده للتجزئة، اليوم الأحد، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس (للرجال والنساء) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، للعمل بمحافظة جدة، بمسمى "مطوّر مستودع البيانات" .

واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات كمطوّر مستودع البيانات، خبرة في منصات قواعد البيانات، بما في ذلك SQL و Oracle و Snowflake.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب من خلال الرابط التالي من هنــــــــا .

 

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وظائف
جدة
شركة بنده

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اقشر من ضيافه ...
الملل
ماتخافين بكرة يجتمعون حول ولدك ويقولون هذا ولد سارة ويعيرونه وياخذونه طقطقه وبصير في الولد حالة نفسيه وينشرون مقاطع لو سالك وش الجواب اللي عندك بتقولين انا اودي رساله للمجتمع
نادر
يا رجال اذا سجدوا للقبور زعلان علشان عملولهم كعبة يطوفو عليها!!!
الملل
واضح انها اصيبة بحالة نفسية واضح من حزكة الوجة والعين وطريقة الكلام الحمذلله الذي عافانا
أبوخالد.أبها.
من أعظم القربات إلى الله .. إدخال السرور على قلب مسلم .. الراحمون .. يرحمهم الله يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه .. إن رحمة الله تنساب إلى الرحماء .. كما ينساب الماء إلى الارض السهلة .. إدخال السرور إلى قلوب المحرومين .. وتفريج كربات المكروبين .. وقضاء حوائج المساكين .. والسير مع المحتاجين .. وتنفيس ضيق المكلومين .. كلها أعمال صالحة .. تدخل صاحبها الجنة .. وتباعده عن النار .. تكاليف الزواج .. باهظة .. ولهذا .. لويجتمع العقلاء والتجار .. ويتفقوا على تشجيع الزواجات الجماعيه ثم يتولون الإنفاق عليها .. هذا العمل .. هو عمل طيب يساهم في حل كثير من المشاكل ويساعد في تقليل المصروفات ويقضي حوائج الكثير .

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