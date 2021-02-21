وظيفة تقنية شاغرة في شركة بنده للتجزئة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بنده للتجزئة، اليوم الأحد، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس (للرجال والنساء) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، للعمل بمحافظة جدة، بمسمى "مطوّر مستودع البيانات" .
واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات كمطوّر مستودع البيانات، خبرة في منصات قواعد البيانات، بما في ذلك SQL و Oracle و Snowflake.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب من خلال الرابط التالي من هنــــــــا .