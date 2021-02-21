كلوب يدافع عن محمد صلاح وينفعل على صحفي

وكالات (صدى):
ظهر المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، وهو ينفعل في وجه صحفي، خلال الحديث لوسائل الإعلام، عشية "ديربي ميرسيسايد" ضد جاره إيفرتون، بسبب سؤال متعلق بنجمه المصري محمد صلاح.
وأجاب كلوب على سؤال حول السبب وراء عدم حصول محمد صلاح على التقدير الكافي لدوره المهم هذا الموسم، قائلا: "لا يجب أن تسألني حول سبب عدم حصوله على التقدير. لا أفهم لماذا لا يحصل على الإشادة التي يستحقها" .
وتابع مدرب ليفربول: "من غير الممكن تفسير سبب عدم حصوله على التقدير الكافي، ولكن يحصل عليها هنا في ليفربول، ونحن نقدره تماما"؛ مشيدًا بالدور الدفاعي الذي قام به النجم المصري، قائلا:"واحدة من اللحظات المفضلة لدي كانت عندما فاز (صلاح) بكرة رأسية في منطقة جزائنا عندما كان أنخيلينو (لاعب لايبزيغ) ينتظر الكرة، إنه يحصل على كل الاحترام منا".