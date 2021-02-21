مباريات اليوم الأحد

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأحد، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.
مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
يحل توتنهام ضيفًا على وست هام في تمام الساعة 15:00، ثم لقاء قوي ومُرتقب اليوم بين آرسنال ومانشستر سيتي على ستاد الإمارات 19:30، كما يستضيف مانشستر يونايتد نادي نيوكاسل 22:00، فيما يواجه أستون فيلا نظيره ليستر سيتي في تمام الساعة 17:05.
مباريات الدوري الإسباني
يلعب برشلونة أولى مبارياته بعد الهزيمة الثقيلة من باريس سان جيرمان، أمام فريق قادش على كامب نو في تمام الساعة 16:00، كما يلتقي ريال سوسييداد بألافيس 19:15، ويسكا أمام غرناطة 20:30، أتلتيك بلباو أمام فياريال 23:00.
مباريات الدوري الإيطالي
يشهد اليوم ديربي قوي ومشتعل بين صاحب الصدارة والوصيف، حيث يستضيف ميلان الإنتر 17:00، كما يحل نادي العاصمة روما ضيفًا ثقيلًا على بينفينتو 22:45، فيما يلتقي أتالانتا بنابولي 20:00.
مباريات الدوري الفرنسي
يوجد قمة ممتعة ومشتعلة بين باريس سان جيرمان صاحب المركز الثالث وموناكو المتواجد بالمركز الرابع في تمام الساعة 23:00، ويسبقها مباراة لوريان أمام ليل في تمام الساعة 19:00.
مباريات الدوري المصري
يخوض الإسماعيلي مباراة قوية ضد إنبي في تمام الساعة 18:00 بتوقيت المملكة، كما يواجه الاتحاد فريق أسوان 20:30.
مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية
يلعب الرجاء لقاء الإياب ضد الاتحاد المنستيري التونسي بعد أن تمكن الفريق المغربي من الفوز في الذهاب على ملعبه بنتيجة 1/0 وذلك في تمام الساعة 16:00، كما يستضيف بيراميدز نادي راسينج كلوب بعد أن تمكن الفريق المصري من الفوز 2/0 في لقاء الذهاب خارج أرضه 19:00.