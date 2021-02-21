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طريقة تسجيل حسابين مزدوجين لواتساب على هاتف واحد

Time منذ 45 دقيقة
Views 1846
طريقة تسجيل حسابين مزدوجين لواتساب على هاتف واحد

وكالات (صدى):
يريد بعض الأشخاص استمرار استخدام حسابين مزدوجين على هاتف واحد، فيما إذا حاول المستخدمون تبديل حساب واتساب الخاص به بشكل متكرر بين أجهزة مختلفة ، فقد يتم حظر رقم الهاتف المحمول من إعادة التحقق من الحساب.

وتوجد طريقة سهلة لاستخدام حسابي واتساب على نفس الهاتف عن طريق تطبيقات توفرها الهواتف الذكية، ويتمتع كل هاتف ذكي بنفس الميزة ، ولكن التطبيق يكون باسم مختلف، ففي هواتف سامسونج يجب تنزل تطبيق Dual Messenger، وفي ريلمي Clone Apps، وفي أوبو Clone Apps.

ويجب تنزيل التطبيق الخاص به من أجل الحصول على حساب واتساب مزدوج، وهذه هي الطريقة، الانتقال إلى قسم الإعدادات في الهاتف، تنزيل التطبيق الخاص بهاتفك من التطبيقات المذكورة سلفًا، بمجرد العثور على التطبيق يتم الضغط عليه ثم سيعرض الهاتف التطبيقات التي تدعم ميزة التطبيق المزدوج، وأخيراً قم بالضغط على واتساب ثم سيظهر التطبيق مكرراً مرة أخرى على الهاتف، ويمكن بعد ذلك تسجيل الدخول بحساب آخر.

 

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د محمد ماجد بخش
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الاكحل
يابعد روحي
عابر سبيل
الله يفتح على قلوبهم فتحاً مبيناً
تطاا
يابعد روحي

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