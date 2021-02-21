بالفيديو والصور.. مشاهد مرعبة للحظة هبوط طائرة اضطراريًا بعد احتراق أحد محركاتها

واشنطن (صدى):
هبطت طائرة شركة يونايتد الأمريكية، اليوم الأحد، اضطراريًا بعد إقلاعها بدقائق وذلك بسبب عطل فني في محركها الأيمن تسبب في تساقط أجزاء كبيرة من المحرك.
وأظهر مقطع فيديو، محرك الطائرة وهو يحترق وتتناثر أجزاؤه في السماء أثناء تحليقها، لكن كل من كانوا على متنها نجوا وهبطوا بسلام، حيث قالت "يونايتد إيرلاينز" إن 241 شخصا على متن الطائرة، من بينهم 10 من أفراد الطاقم، هبطوا بسلام في مطار دنفر.
وكانت الطائرة متجهة من دنفر بولاية كولورادو إلى هونولولو عادت إلى مطار دنفر الدولي بعد 20 دقيقة من إقلاعها، في أعقاب تعرض محركها لعطل أدى إلى احتراقه.