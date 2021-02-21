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بالفيديو والصور.. مشاهد مرعبة للحظة هبوط طائرة اضطراريًا بعد احتراق أحد محركاتها

Time منذ ساعة
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بالفيديو والصور.. مشاهد مرعبة للحظة هبوط طائرة اضطراريًا بعد احتراق أحد محركاتها

واشنطن (صدى):
‏هبطت طائرة شركة يونايتد الأمريكية، اليوم الأحد، اضطراريًا بعد إقلاعها بدقائق وذلك بسبب عطل فني في محركها الأيمن تسبب في تساقط أجزاء كبيرة من المحرك.

وأظهر مقطع فيديو، محرك الطائرة وهو يحترق وتتناثر أجزاؤه في السماء أثناء تحليقها، لكن كل من كانوا على متنها نجوا وهبطوا بسلام، حيث قالت "يونايتد إيرلاينز" إن 241 شخصا على متن الطائرة، من بينهم 10 من أفراد الطاقم، هبطوا بسلام في مطار دنفر.

وكانت الطائرة متجهة من دنفر بولاية كولورادو إلى هونولولو عادت إلى مطار دنفر الدولي بعد 20 دقيقة من إقلاعها، في أعقاب تعرض محركها لعطل أدى إلى احتراقه.

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هبوط اضطراري
عطل فني
احتراق طائرة

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
البناء الإلكتروني والبروتوني داخل وخارج النواة داخل الذرة ومحيطها المشتمل على ثقل النيوترونات داخل النواة المتوازنة مع محيطها في وحدة كلية تتخذ من موقع الذرة المركزي وبقية العناصر موقفا أو موقعا نسبيا ثقاليا عدديا يمثل الفراغ الذري المغناطيسي الناجم عن المجموع الذري العددي
الاكحل
يابعد روحي
عابر سبيل
الله يفتح على قلوبهم فتحاً مبيناً
تطاا
يابعد روحي

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